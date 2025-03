Nie tylko koty się marcują! Motomarzec to promocje Motorola

Fakt, możesz nie znać Grażyny, czyli kociej ambasadorki marki Motorola, ale warto poznać motomarzec, czyli miesiąc obfity w promocje i konkursy związane ze smartfonami tej marki.

Wiosna, drodzy Państwo, wiosna! A jak wiadomo, podczas tej pory roku wiele się dzieje. Nie tylko przyrodę mam na myśli, ale także rynek urządzeń mobilnych. Zakończyły się tarki MWC 2025 w Barcelonie, gdzie zaprezentowano między innymi wiele ciekawych smartfonów. Tym razem skupmy się na jednej konkretnej marce – Motorola, która przygotowała miesiąc promocji i konkursów. Wydaje mi się, że warto zerknąć bliżej i mam tu na myśli nie tylko fanów kotów, ale wszystkich, którzy lubią kupować solidną rzecz w bardzo dobrej cenie.

Motomarzec – marka Motorola kusi promocjami

Co tydzień marka Motorola będzie wprowadzać nowe smartfony w bardzo atrakcyjnych cenach. To świetna okazja, by faktycznie oszczędzić, a przy okazji zyskać solidny sprzęt do robienia zdjęć kotom i nie tylko. Dowodem na to, że faktycznie „mówimy” o dobrych telefonach jest między innymi nasz test motorola edge 50 neo. Dodam tylko, że nie jest to pierwsze „tego typu wydarzenie”. W ubiegłym roku marka Motorola również „obchodziła” motomarzec, który promował między innymi Young Multi. Tym razem „gwiazdą” miesiąca będzie kotka Grażyna. W końcu marzec nie bez przyczyny jest łączony z kotami, prawda?

Każdy tydzień marca to nowa promocja na smartfon marki Motorola

Pierwszy tydzień marca już za nami. Cóż, ale ten czas „szybko leci”. Wczoraj zakończyła się oferta, dzięki której można było kupić model edge 50 pro za 1899 zł, a więc o 1100 zł taniej niż w dniu premiery! To bardzo wydajny smartfon, wyposażony w 12 GB pamięci RAM czy procesor Snapdragon 7 Gen 3. Przyjrzyjmy się kolejnemu modelowi, który można kupić do 13 marca w bardzo, ale to bardzo atrakcyjnej cenie.

Motorola moto g85 5G w „kociastycznej” cenie!

Podobno jest to wybór kotki Grażyny, tak przynajmniej twierdzi przedstawiciel marki Motorola. Szczerze mówiąc, smartfon, który został wybrany będzie prawdziwym hitem. Dlaczego? Mamy świetny ekran pOLED o przekątnej 6,7 cali, który cechuje się odświeżaniem na poziomie 120 Hz. Do tego mocny (w tej klasie) procesor Snapdragon 6s Gen 3 i pojemną baterię – 5000 mAh z szybkim ładowaniem 30 W. Jakby tego było mało, otrzymujemy 12 GB pamięci RAM i 256 GB na nasze dane. Wisienką na torcie będzie podwójny aparat 50 Mpx + 8 Mpx (z ultra szerokim kątem), gdzie główny moduł bazuje na matrycy Sony LYTIA 600 i posiada optyczną stabilizację OIS.

Świetne smartfony Motorola w bardzo atrakcyjnych cenach

Motomarzec to nie tylko ten jeden główny hit, jakim jest w tym tygodniu model moto g85 5G. Przeglądając specjalną stronę marki Motorola poświęconą marcowej promocji, możemy zauważyć, że wśród oferowanych modeli są także inne smartfony, które również możemy kupić w bardzo atrakcyjnej cenie. O jakie telefony chodzi?

Jest to między innymi motorola edge 50 ultra, czyli tak naprawdę flagowiec tej marki. Posiada 16 GB pamięci RAM i aż 1 TB pamięci na nasze dane. Do tego dochodzi system aparatów 50 Mpx, bateria 4500 mAh z kosmicznie szybką ładowarką 125 W w zestawie. Nie sposób nie wspomnieć o wyświetlaczu 6,7 cali Super HD oraz procesorze Snapdragon 8s Gen 3.

W ramach kociego miesiąca, możemy w dobrej cenie kupić także model motorola edge 50 pro, który posiada 12 GB pamięci RAM, 512 GB na nasze pliki (to znaczy, zdjęcia kotów), a także cechuje się wyświetlaczem 6,7-cali pOLED i procesorem Snapdragon 7 Gen 3.

Nie mogę zapomnieć również o testowanym przeze mnie od dłuższego czasu modelu motorola edge 50 neo, który posiada 12 GB RAM, 512 GB na dane, a także wydajny procesor MediaTek Dimensity 7300. Smartfon posiada bardzo dobry wyświetlacz 6,4 cali Super HD oraz system aparatów 50 Mpx z matrycą Sony LYTIA 700C.

Za pośrednictwem strony o „moto marcu”, możemy zauważyć, że marka Motorola oferuje również bardzo atrakcyjną ofertę dla modelu edge 40 neo. Jest to smartfon z 12 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wbudowanej na nasze dane. Producent zdecydował się na procesor MediaTek Dimensity 7030, wyświetlacz 6,55 FHD+, a także pojemną baterię 5000 mAh z szybką ładowarką 68 W w zestawie.

Materiał powstał we współpracy z marką Motorola.