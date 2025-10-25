Warszawa, Fabryka Norblina, Art Box Experience. Światło, dźwięk, technologia i sporo emocji – tak wyglądał październikowy event marki MOVA, która w wielkim stylu zaprezentowała swoje najnowsze urządzenia dla domu. Gwiazdą wieczoru był oczywiście robot sprzątający MOVA MOBIUS 60, ale – jak się szybko okazało – nie był jedyny, który przyciągnął uwagę dziennikarzy i gości. Marka pokazała całą armię inteligentnych sprzętów i przedstawiła ambitny plan zdobycia jeszcze większej części polskiego rynku.

MOVA MOBIUS 60 i armia inteligentnych urządzeń – widzieliśmy je podczas wydarzenia organizowanego w Warszawie.

MOVA rośnie w siłę

MOVA to już nie tylko kolejna marka z Chin, która wchodzi na nasz rynek – to firma, która naprawdę rozpycha się łokciami. Według danych przedstawionych podczas konferencji, MOVA osiągnęła w tym roku 10% udziału w sprzedaży robotów odkurzających w Polsce, co przekłada się na 68,9 miliona złotych. Ale to dopiero początek.

Plan jest prosty: 16% udziału w 2026 roku i aż 20% w 2027, co ma oznaczać sprzedaż na poziomie 160 milionów złotych. Brzmi ambitnie, i patrząc na tempo rozwoju marki oraz to co pokazali w Warszawie, trudno nie uwierzyć, że naprawdę mogą tego dokonać.

MOVA MOBIUS 60 – robot, który sprząta jak człowiek (tylko lepiej)

Nowy MOVA MOBIUS 60 to nie zwykły robot odkurzający, tylko mały, sprytny tytan porządku. Ma aż 30 000 Pa siły ssania, czyli więcej niż większość odkurzaczy pionowych, a do tego mopuje z precyzją chirurga.

To pierwszy model marki z technologią MopSwap, czyli mopowaniem strefowym – robot sam wie, którą część podłogi umyć, a którą zostawić w spokoju. Trzy zestawy mopów, system grzewczy PTC 100°C, suszenie padów, a nawet funkcja samoczyszczenia gorącą wodą – ten sprzęt właściwie sam dba o siebie.

Ale największe wrażenie zrobiła funkcja StepMaster 2.0, dzięki której robot potrafi pokonać progi i stopnie o łącznej wysokości do 8 cm. To oznacza, że może bez problemu przemieszczać się między pomieszczeniami, bez konieczności ręcznego przenoszenia. MOVA naprawdę zbliża się do idei „sprzątania bez udziału człowieka” – dosłownie.

Odkurzacze, które robią wrażenie

Na scenie nie zabrakło też innych bohaterów. Model Z60 Ultra Roller Complete to propozycja dla tych, którzy kochają błysk. Ma technologię HydroForce Mopping z aż 12 dyszami rozpylającymi wodę i długi, 25-centymetrowy mop rolkowy. Zasięg 99,99% powierzchni, system AutoShield Tech, który sam wykrywa dywany i chroni je przed wodą, oraz bateria 6400 mAh – to sprzęt, który naprawdę myśli, zanim coś zrobi.

Z kolei MOVA M50 Ultra pokazuje, że mniejsze też może być potężne. Ten kompaktowy odkurzacz Wet&Dry waży zaledwie 610 gramów, ale kryje w sobie sporo technologii: EdgeCoverage AI, składana rączka Flex-Master Pro, samoczyszczenie w 100°C i do 40 minut pracy. MOVA udowadnia, że nawet porządki można robić z klasą (i bez bólu pleców).

Kiedy czystość spotyka technologię

Kolejną ciekawostką był model G70 Station, czyli bezprzewodowy odkurzacz pionowy z własnym… robotycznym ramieniem. Tak, dobrze czytasz. Dzięki technologii True 0-Gap, wałek dociska się idealnie do podłogi i narożników, eliminując „martwe pola”. Do tego 90 minut pracy,225 AW mocy i automatyczna stacja opróżniająca – to poziom, który jeszcze niedawno kojarzył się raczej z futurystycznymi wizjami niż z realnym sprzętem domowym.

Inteligentny ogród i zwierzaki w luksusie

Poza sprzętami do sprzątania MOVA pokazała też coś dla miłośników ogrodów – roboty koszące ViAX 300 i LiDAX Ultra 2000. Wykorzystują one nawigację UltraView LiDAR 3D, więc nie trzeba instalować żadnych przewodów granicznych. Mapa terenu, niestandardowe wzory koszenia i tryb przyjazny zwierzętom – ogród pielęgnuje się sam.

A jeśli masz kota, pokochasz MOVA MeowgicPod LR10 Prime. To prawdziwy luksusowy apartament dla pupila. Samoczyszcząca kuweta o pojemności 110 litrów, system antyzapachowy z filtrem z węgla aktywnego i dyfuzorem środka dezodoryzującego, a także 12-warstwowy system bezpieczeństwa, który wykrywa ruch kota. Właściciel nie musi nic robić – wystarczy opróżnić pojemnik raz na 15 dni.

Coś dla fanów stylizacji i gotowania

Na wydarzeniu nie mogło też zabraknąć sprzętów z zupełnie innych kategorii. MOVA zaprezentowała Master 10, ultralekką suszarkę do włosów (tylko 292 g!) z silnikiem 110 000 obr./min i systemem kontroli temperatury 1000 razy na sekundę. Efekt? Stylizacja bez przypalania i włosy jak po wizycie w SPA. Do końca października można ją kupić w promocji za 749 zł.

Dla miłośników kuchni MOVA przygotowała IG20 Pro, czyli połączenie grilla i frytkownicy powietrznej z AI. 6,5 litra pojemności, podwójne elementy grzewcze 3000 W i termometr, który sam zatrzymuje gotowanie, gdy potrawa osiągnie idealną temperaturę. Stek medium-rare? Nie ma problemu.

Ekosystem przyszłości

Podczas eventu dało się wyczuć jedno – MOVA nie zamierza zatrzymać się tylko na robotach sprzątających. Marka buduje cały ekosystem inteligentnych urządzeń domowych, które mają ułatwiać życie na każdym poziomie – od czystych podłóg, przez piękne włosy, po dobrze przystrzyżony trawnik.

Jak zapowiedzieli przedstawiciele firmy, w najbliższych miesiącach możemy spodziewać się kolejnych premier. Jeśli MOVA utrzyma tempo, które zaprezentowała w Warszawie, konkurencja naprawdę ma się czego obawiać. Po szczegóły na temat nowości tej marki zapraszamy na stronę MOVA Polska.