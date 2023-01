Na jaki alkomat się zdecydować w 2023 roku? Ranking

Jazda pod wpływem alkoholu to skrajnie nieodpowiedzialne i egoistyczne zachowanie, które powinno być karcone surowymi karami. Kierowca naraża nie tylko siebie, ale również innych uczestników ruchu na niebezpieczeństwo. Aby mieć pewność, że bez wyrzutów sumienia możemy wsiąść za kółko, dobrze mieć przy sobie alkomat. Na jaki alkomat się zdecydować w 2023 roku?

Alkomat to urządzenie, które potwierdzi nam, że możemy wsiąść za kółko. Ten niewielki sprzęt uchroni nas przed utratą prawa jazdy i zaoszczędzi sporo kłopotów, jeśli w naszym organizmie znajduje się jeszcze alkohol po poprzednim wieczorze. Warto więc postawić na takie urządzenie. Ale na jaki konkretnie model się zdecydować? Sprawdźcie modele, które według nas są godne uwagi.

Na jaki alkomat się zdecydować w 2023?

Na jaki alkomat się zdecydować w 2023 roku?

Alkomat do użytku osobistego lub dla małych firm

BACscan F-30

Polecane modele zaczynamy od BACscan F-30. Alkomat ten może pochwalić się ekonomicznymi wymiarami – 111mm x 35mm x 24mm, które sprawiają, że jest on bardzo poręcznym gadżetem, który możemy zabrać wszędzie. Urządzenie to jest zasilane dwiema bateriami alkalicznymi typu AAA. BACscan F-30 to model wyposażony w przejrzysty, dwukolorowy ekran LCD, na którym wyświetlany jest pomiar, jeden przycisk funkcyjny do obsługi całego urządzenia oraz dokładny sensor elektromechaniczny. Potrafi on zapamiętać do 10 pomiarów i przeliczyć wynik pomiędzy ‰ (promile), % BAC, mg/L. F-30 jest bardzo prosty w obsłudze, ma ergonomiczny kształt i oferuje możliwość wykonywania testów automatycznych.

Na jaki alkomat się zdecydować w 2023? BACscan F-30

BACscan F45

BACscan F-45 to bardzo prosty w obsłudze i dokładny alkomat, który w kilka sekund pozwoli zmierzyć procent alkoholu znajdującego się w naszym organizmie. Urządzenie wyposażony w sensor elektrochemiczny i potrafi zapamiętać do 10 ostatnich wyników. To urządzenie wysokiej klasy zostało wykonane z wytrzymałego tworzywa ABS, które jest bardzo odporne na uderzenia. Tester ten oferuje funkcję automatycznego przeliczania wyników na jednostki ‰, % BAC, µg/L i mg/L. Na pokładzie znajdziemy rozwiązanie “auto-off”, którego zadaniem jest oszczędzanie baterii oraz dwukolorowy, podświetlany wyświetlacz LCD. F-45 zasilany jest dwoma bateriami alkalicznymi typu AAA.

Na jaki alkomat się zdecydować w 2023? BACscan F-45

Alkomaty do kontroli osobistej i średnich firm

BACSCAN F-60

BACscan F-60 ma prawdopodobnie najbardziej minimalistyczny design ze wszystkich modeli, które opisaliśmy w tym zestawieniu. Wygląd w tym przypadku nie jest jednak najważniejszy – ważniejsza jest dokładność. O tę dba sensor elektrochemiczny. Wyświetlacz pokazuje wynik z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i wysokim zakresem pomiarowym do 5.00 ‰. Tester posiada także sygnalizację dźwiękową, która aktywuje się, jeśli próba zmierzenia upojenia alkoholem była nieudana oraz funkcję przypominającą o konieczności kalibracji alkomatu. Do obsługi urządzenia zaprojektowany zostały dwa przyciski. W zestawie z alkomatem BACscan F-60 znajdziemy m.in. ochronny pokrowiec, sześć ustników czy baterie alkaliczne AAA.

Na jaki alkomat się zdecydować w 2023? BACscan F-60

CA 9000 Professional SG

CA 9000 Professional SG to model, który został wyposażony w bardzo dokładny sensor elektrochemiczny. Model tego testera pozwala na szybkie wykonywanie pomiarów, które odbywa się jedynie w 4 sekundy. Urządzenie jest w stanie zapamiętać do 10 ostatnich wyników pomiarów. Alkomat CA 9000 Professional SG pokazuje wyniki w trzech jednostkach pomiarowych – promilach (‰), % BAC oraz mg/L. Zakres pomiarowy w przypadku tego modelu to od 0.00 do 4.00 ‰. Po przekroczeniu progu alarmowego na przejrzystym ekranie LCD pojawia się oznaczenie “HI”. Tester został wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego, posiada funkcję automatycznego przejścia w tryb uśpienia po 20 sek. bezczynności lub 30 sek. po wykonaniu badania. Urządzenie zasilane jest dwoma bateriam alkalicznymi typu AAA.

Na jaki alkomat się zdecydować w 2023? CA 9000 Professional SG

Tester dla dużych firm i wymagających użytkowników

ALCOVISOR MARK X+ BLUE

Alcovisor Mark X+ Blue to zdecydowanie najdroższy alkomat w naszym zestawieniu. Urządzenie to oferuje niezwykle dokładne pomiary i sprawdzi się przede wszystkim w przypadku, kiedy trzeba przetestować w krótkim czasie wiele osób. Tester ten umożliwia przeprowadzanie testy przy użyciu nasadki lejkowej (bezustnikowi) oraz przy użyciu ustnika. Model ten wyposażono w precyzyjny sensor elektrochemiczny, a wyniki testu może wyświetlać w jednej z ośmiu jednostek pomiarowych: % BAC, g/100mL, g/L, mg/100ml, mg/L, mg/ml, ug/100mL i ‰ (promile).

Przejrzysty, kolorowy ekran TFT o średnicy 2,4-cala daje nam doskonały wgląd na wykonywany test, do którego możemy przystąpić w zaledwie 2 sekundy po uruchomieniu testera! Alkomat marki Dräger pozwala na zapisanie do 10 000 wyników i umożliwia wykonywanie testów w zakresie temperatur -10 ~ 50°C! Alcovisor Mark X+ Blue pozwala na wykonanie pomiaru w dwóch trybach – szybkim z użyciem nasadki lejkowej oraz zwykłym przy użyciu ustnika. Pobieranie próbki może odbywać się w trybie automatycznymi i manualnym. Użytkownik może zdecydować, kiedy urządzenie przechodzi w tryb spoczynku. W zestawie znajdziemy m.in. 4 baterie AAA, pokrowiec i walizkę do przechowywania i transportowania alkomatu!

Na jaki alkomat się zdecydować w 2023? vALCOVISOR MARK X+ BLUE

Podsumowanie – Na jaki alkomat się zdecydować w 2023?

Jazda pod wpływem alkoholu jest niedozwolona, dlatego też kierowcy, którzy zostali zatrzymani, zasługują na każdą karę, jaką wymierzy im organ sprawiedliwości. Jeśli nie chcesz być zaliczany do tego grona, to warto wyposażyć się w alkomat, który w kilka sekund potwierdzi, czy jesteś zdolny do jazdy samochodem, czy nie.