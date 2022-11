Konfiskata auta pijanym kierowcom! Sejm przegłosował reformę Kodeksu Karnego!

Wczoraj wieczorem Sejm przegłosował reformę Kodeksu Karnego. Według nowego prawa osoba, która pędzie prowadziła samochód pod wpływem alkoholu, zostanie pozbawiona samochodu. Konfiskata auta stała się więc rzeczywistością. Jakie są wytyczne?

Konfiskata auta pijanym kierowcom rzeczywistością

Do tej pory osoby, które zostały przyłapane na jeździe pod wpływem alkoholu były pozbawienie prawa do jazdy. Teraz jednak kara będzie o wiele większa. Sejm przegłosował, że od teraz osoby, które podczas prowadzenia samochodu będą miały 1,5 promila alkoholu w organizmie, stracą samochód.

Konfiskata aut pijanym kierowcom! Sejm przegłosował reformę Kodeksu Karnego! Fot. Pixabay

Konfiskata auta w takich przypadkach to coś, o czym mówiło się od dawna. Samochód osoby, która będzie miała w organizmie co najmniej 1,5 promila alkoholu, przepadnie na rzecz Skarbu Państwa. Projekt zakłada, że osoba w stanie nietrzeźwości (od 0,5 promila) dostanie zakaz prowadzenia pojazdów na minimum trzy lata.

Co, gdy auto nie należy do pijanego kierowcy?

Konfiskata auta pijanym kierowcom to projekt, który wejdzie do życia od za rok, od listopada 2023 roku. Co, jeśli osoba pijana porusza się nie swoim samochodem lub nie jest jego jedynym właścicielem? Wtedy orzekany będzie przypadek równości samochodu. Wartość auta będzie określał system ustalania średniej wartości rynkowej samochodu, z którego korzysta się np. w urzędach skarbowych.

Gdy orzeknięcie wartości auta przy pomocy systemu nie będzie możliwe, będzie jej dokonywał biegły sądowy. W przypadku, gdy samochód ulegnie całkowitemu zniszczeniu, wrak samochodu nie będzie konfiskowany, a pijany kierowca, który spowoduje wypadek, będzie musiał zapłacić równowartość ceny rynkowej auta.

Każda osoba, która będzie prowadziła auto pod wpływem alkoholu, straci swój samochód na rzecz państwa!

Ustawa jednak przewiduje wyjątki w przypadku kierowców zawodowych, którzy prowadzili samochody należące do pracodawcy. Konfiskata auta nie będzie wtedy wchodziła w grę. W takim przypadku to sąd będzie orzekać karę w wysokości co najmniej 5 tys. złotych, którą pijany kierowca będzie wpłacał na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Warto również podkreślić, że konfiskata nie będzie obejmowała pojazdów niemechanicznych.

Źródło: SEJM