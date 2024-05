Mundurowi odkryli porzucone auto. Dalsza historia zaskakuje.

Praca w Straży Granicznej jest bardzo trudna. Każdy dzień może “przynieść” nowe historie. Dowodem jest akcja z polsko-białoruskiej granicy. Kiedy mundurowi odkryli porzucone auto, chyba jeszcze nie wiedzieli, że ten dzień zapamiętają na długo.

Czy faktycznie było to porzucone auto? Cóż, nie do końca. Patrol zauważył, że w samochodzie przebywa pięciu nieleganych imigrantów. A kierowca? Kiedy zobaczył, że jego autem interesuje się Straż Graniczna zaczął uciekać. Na jego nieszczęście, pościg nie trwał długo. Zaalarmowana policja szybko złapała osobę, która pasowała do rysopisu poszukiwanego. Okazało się, że był to kurier, który miał za zadanie pomóc w transporcie wspomnianych imigrantów. Szybka analiza sytuacji sprawiła, że złapany kierowca może mieć więcej problemów, niż mogłoby się wydawać.

Porzucone auto zainteresowało Straż Graniczną. I słusznie

Kurierem okazał się 40-letni obywatel Uzbekistanu. Miał on za zadanie przewieźć pięciu imigrantów, którzy przekroczyli granicę. Była to pierwsza “wpadka”. Mundurowi zaczęli analizować samochód. Okazało się, że toyota, którą miał transportować imigrantów została “wyposażona” w tablice rejestracyjne, które pochodzą z innego auta. Na tym nie koniec problemów obywatela Uzbekistanu. Kolejnym kłopotem okazało się to, że 40-latek w aucie przewoził zieloną substancję, która mogła okazać się nielegalną rośliną. Badanie narkotestem potwierdziło przypuszczenia mundurowych z KPP Zambrów. Faktycznie, było to około 19 gramów ziela konopii. Finał tej sprawy? Kurier trafił do aresztu na trzy miesiące. Gdyby podsumować jego wszystkie przestępstwa, sprawa staje się bardzo poważna. 40-letni obywatel Uzbekistanu może trafić do więzienia nawet na osiem lat!

Wiele zatrzymanych za pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy

Analizując stronę Straży Granicznej można dojść do wniosku, że jest to bardzo ciężka praca. Funkcjonariusze mają cały czas ręce pełne roboty. Wystarczy sprawdzić wpis, z którego wynika, że szesnastego maja mundurowi z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali aż sześć osób, które zajmowało się pomocą w nielegalnym przekroczeniu polsko-białoruskiej granicy. W jednym z pojazdów dwóch obywateli Polski przewoziło siedmiu cudzoziemców – czterech z Somalii, trzech z Syrii. Mało tego, w powiecie hajnowskim zatrzymano 34-letniego Ukraińca , który przewoził dwóch obywateli Afganistanu. Oczywiście, nie posiadali żadnych dokumentów, które uprawniały ich do wjazdu oraz pobytu na naszym terytorium.

Idźmy dalej. Przenosimy się do okolicy Czeremchy, gdzie znów dwóch Ukraińców w wieku 30 i 31 lat miało pomóc w odbiorze cudzoziemców, którzy przekroczyli granicę – rzecz jasna, nielegalnie. Z kolei Policjanci, którzy współpracują ze Strażą Graniczną w powiecie bielskim zatrzymali do kontroli 31-letniego kierowcę Opla. Auto prowadził Polak, natomiast pasażerami byli obywatele Afganistanu. Jak nie trudno się domyślić, żaden z nich nie posiadał wymaganych dokumentów. Gdzie chcieli podróżować nielegalni imigranci? Według informacji, jakie przekazali Policjanci, chcieli udać się na Zachód Europy.

Warto wiedzieć, że za pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy grozi aż osiem lat w więzieniu. Dodatkowo osoby, które złapano mają zakaz wjazdu do państw Schengen od pięciu do dziesięciu lat. Mało tego, tylko Podlaski Oddział Straży Granicznej przy granicy polsko-białoruskiej zatrzymali w tym roku aż 142 osoby, które pomagały i organizowały proceder nielegalnego przekroczenia granicy.

Źródło zdjęć: profil Straż Graniczna na Facebooku.