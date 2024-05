Pewna kobieta prowadziła ciężarówkę. Wydaje mi się, że zapamięta tą sytuację do końca życia bowiem… prawie spadła z mostu! Szczęście w nieszczęściu, że ostatecznie udało się ją uratować z tej bardzo niebezpiecznej sytuacji ale patrząc na nagranie z kamery, która był zainstalowana w jej pojeździe, ręce same się pocą ze stresu. Zresztą, musicie sami zobaczyć.

Prowadziła ciężarówkę. To co się stało, mrozi krew w żyłach

Zanim zobaczycie materiał, opowiem kilka słów o całej sytuacji. Rzecz się działa w marcu na moście zawieszonym nad rzeką Ohio. Sydney Thomas to 26-letnia prowadząca ciężarówkę, która miała nieszczęście uczestniczyć w zdarzeniu drogowym, który zapamięta do końca życia. Sydney spokojnie pokonywała kolejne metry i nie spodziewała się, że za chwilę będzie musiała w pewnym stopniu walczyć o swoje życie. Wszystko przez Trevora, 33-letniego kierowcę pick-upa, jadącego z naprzeciwka, który zagapił się i nie zauważył, że na jego pasie ruchu stoi samochód. Aby go ominąć wtargnął na pas, którym jechała Sydney Thomas. Efekt? Trevor uderzył w jej ciężarówkę, która wpadła w poślizg i wypadła przez prawie 100-letni most, który łączy Louisville z południową Indianą.

Kierowca pick-upa został oskarżony o bezmyślne narażenie na niebezpieczeństwo. Mało tego, świadkowie poinformowali, że Trevor jechał z nadmierną prędkością, uderzył w samochód, w którym podróżowały dwie osoby, a finalnie zderzył się z ciągnikiem siodłowym prowadzonym przez Sydney Thomas. Kierowcy, który spowodował wypadek grozi zarzut za prowadzenie pojazdu z zawieszonym dokumentem prawo jazdy w stanie Indiana. Oburzające jest to, że jego prawnik twierdził, że przecież nie było poważnych obrażeń wśród uczestników incydentu. Tak czy inaczej, sędzia, który prowadzi sprawę zdecydował o utrzymaniu kaucji, która wynosiła 20 tysięcy dolarów.

Wróćmy od Sydney Thomas. Niestety, sytuacja była bardzo poważna. Kobieta, która prowadziła ciężarówkę zawisła jakieś 25 metrów nad rzeką Ohio. Ekipy ratownicze musiały przeprowadzić bardzo skomplikowaną akcję ratunkową. Mało tego, widać na zdjęciach, że strażak z Louisville musiał zawisnąć na dźwigu, aby uratować kierowcę ciężarówki. Całe szczęście, że Sydney była spokojna i opanowana. Kiedy do niej dotarł, odciął pasy bezpieczeństwa, zapiął ją w uprząż i wrócił bezpiecznie na górę.

