Fajna ta nowa Toyota Tacoma 2024. Rozsądne silniki, jak na średniej wielkości pick-up’a. A przede wszystkim spory zapas mocy. Niestety, polski rynek nie jest gotowy na takie auto. Chociaż popatrzcie – Forda Explorera czy Bronco też w Polsce miało nie być. Może prezentacja takich modeli “z za wielkiej wody” ma być sprawdzianem, czy takie auto budzi zainteresowanie wśród potencjalnych klientów? Kto wie, kto wie.

Fakt, Tundra to nie jest, nie oszukujmy się, aczkolwiek Toyota Tacoma wygląda świetnie, a do tego ma naprawdę fajne rozwiązania, które mogłyby spodobać się niejednemu fanowi pick-up’ów. Przykłady? Przede wszystkim hybrydowy napęd I-FORCE MAX, który “oferuje” 331 KM mocy. Oczywiście, auto opiera się na stalowej ramie, z kolei nadwozie zostało usztywnione. To “sprawka” CALTY Design Center, ponieważ to właśnie ta firma zaprojektowała nową Tacomę. Co ciekawe, auto posiada również hamulce tarczowe oraz elektryczne wspomaganie kierownicy. Klienci mogą wybierać napęd na tył lub na cztery koła.

Toyota Tacoma 2024 wjeżdża na pełnej. Szkoda, że nie do EU.

Hybrydowa Toyota Tacoma 2024 to fajny pick-up, ale nie będzie dostępny dla polskiego klienta

Pod maską pracuje silnik turbo o pojemności 2,4 litra. Może on być połączony z 6-biegowym manualem lub 8-biegowym automatem. W bazowej wersji oferuje 231 KM, natomiast w mocniejszej odmianie będzie już miał 274 KM (ze skrzynią manualną) lub 282 KM (z automatem). Topowy wariant to hybryda, którą łączy spalinowy silnik o pojemności 2,4 litra z elektrycznym, który generuje 49 KM. Ma on baterię niklowo-wodorową o pojemności 1,87 kWh. Łącznie układ ten będzie oferował aż 331 KM i 630 Nm momentu obrotowego. Ładowność tego auta będzie wynosić do 775 kg. Pick-up może ciągnąć przyczepę o masie do 2948 kg ładowności!

Toyota Tacoma Trailhunter czyli idealny pick-up na wyprawy

Jeśli oglądasz przygody Terenwizji, zapewne Ty również nie raz marzyłeś o takiej wyprawie, jakiej doświadczyli autorzy tego kanału na YouTube. Fajnie byłoby móc coś takiego przeżyć, prawda? Odmiana Toyota Tacoma Trailhunter może nam umożliwić realizację marzeń, bowiem jest to pick-up typowo wyprawowy. W tym przypadku dostajemy między innymi zawieszenie z większym prześwitem, 33-calowe opony, stalowy tylny zderzak oraz bagażnik skonstruowany, tak aby np. móc zamontować tam namiot. Warto również dodać, że producent zainstalował specjalne osłony, które mają chronić podzespoły przed uszkodzeniem. Pojawiała się również duża listwa świetlna czy snorkel, który zainstalowano na słupku A.

Na koniec kilka kwestii, które umilają podróżowanie. Mam na myśli między innymi 14-calowy ekran multimedialny czy nagłośnienie JBL. Toyota Tacoma może również posiadać wyświetlacz HUD, cyfrowe lusterko wsteczne bądź zawieszenie o zmiennej sztywności. Jak już wspominałem, auto nie będzie dostępne na polskim rynku, aczkolwiek w sprzedaży pojawi się pod koniec roku. Jeśli ktoś będzie zainteresowany hybrydą, musi poczekać na początek przyszłego roku.

