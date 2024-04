Polska szykuje się na ewentualność zbrojnego konfliktu, dlatego też specjaliści z różnych dziedzin dostali wezwanie do wojska. Jeśli pracujesz w tym zawodzie, wkrótce może ono trafić do Ciebie. Kto dostanie powołanie?

Pracujesz w tym zawodzie? Wkrótce powoła Cię wojsko

Żyjemy w czasach, w których konflikty wojenne są nie do pomyślenia, jednak są one rzeczywistością. Wojna na Ukrainie, czy konflikt palestyńsko-izraelski sprawia, że trzeba być gotowym na najgorsze, zwłaszcza że Polska graniczy z Rosją i Białorusią. Dlatego też polski rząd mobilizuje wojsko, a konkretni specjaliści otrzymali wezwanie do wojska.

Pracujesz w tym zawodzie? Czekaj na powołanie do wojska. Zdjęcie podglądowe, fot. mat. wł.

Przeczytaj także: 14-latek ukradł 75 tys. zł! Zamawiał telefony na cudze dane!

Jeśli pracujesz w IT, to możesz takiego powołania się spodziewać. Jak informuje portal Bankier.pl, pierwsi pracownicy z branży IT dostali swoje powołania. Wśród nich można znaleźć m.in. operatorów dronów czy programistów. W regionalnych ośrodkach rekrutacji nadawane są przydziały mobilizacyjne oraz karty mobilizacyjne.

Żołnierzy rezerwy, których w pierwszej kolejności przewiduje się powołać do służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, przeznacza się do tej służby przez nadanie w czasie pokoju przydziału mobilizacyjnego na stanowiska służbowe lub do pełnienia funkcji wojskowych, które są określone w etacie jednostki wojskowej i występują w czasie wojny.

Dziennik Ustaw, Art. 531

Pracujesz w tym zawodzie? Czekaj na powołanie do wojska. Zdj. podglądowe, mat. wł.

Kto jeszcze może dostać wezwanie do wojska?

Pracownicy branży IT to jedno, jednak jak informuje Interia, wezwanie do siedziby rekrutacji mogą dostać także osoby z innych zawodów. Mowa tutaj o kucharzach, osobach wykonujących zawody medyczne, weterynaryjne, morskie i lotnicze. Wojsko obecnie potrzebuje także rehabilitantów, psychologów, informatyków, diagnostów laboratoryjnych, radiologów, nawigatorów, teleinformatyków i tłumaczy.

Warto zaznaczyć, że osoby, które dostały wezwanie do wojska, a posiadają umowę o pracę lub umowę o zlecenie, mogą ubiegać się o prawo do rekompensaty za utracony dzień pracy. Jej wysokość ustalana jest na podstawie najniższej krajowej, która obowiązywała w poprzednim roku, czyli w 2023. Rekompensata nie bierze pod uwagę prawdziwych zarobków, dlatego też w niektórych przypadkach, wezwane osoby, mogą stracić kilkaset złotych.

Według prawa określona grupa osób jest wyłączona z przyznawania przydziałów mobilizacyjnych. Kto?

Pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych nie nadaje się osobom, które:

1) nie ukończyły 18 lat życia;

2) ukończyły 60 lat życia, z wyjątkiem osób zatrudnionych w jednostce wojskowej albo komórce organizacyjnej, które wyraziły zgodę na nadanie im tego przydziału;

3) posiadają nadany przydział mobilizacyjny;

4) są sędziami, asesorami sądowymi lub prokuratorami;

5) są funkcjonariuszami Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Ochrony Kolei, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej lub pracownikami specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych w jednostkach organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez ministrów, kierowników urzędów centralnych, wojewodów, Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz Krajową Radę Radiofonii i Telewizji;



6) są wyłączone od obowiązku pełnienia służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

7) zostały uznane za trwale lub długotrwale niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub za całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji albo całkowicie niezdolne do pracy na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub zaliczone do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Pracujesz w tym zawodzie? Czekaj na powołanie do wojska. Zdj. podglądowe, mat. wł.

Źródło: opr. wł./Bankier, Interia