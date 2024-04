4-dniowy tydzień pracy to koncept, który proponowany jest przez szefową resortu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk. Co na ten temat sądzą Polacy? Jak zapatrują się na krótszy czas na wykonywanie swoich zawodowych obowiązków? Wyniki są zaskakujące.

Będziemy pracować krócej? Taki jest plan

Swego czasu, szefowa resortu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, poinformowała, że chce wprowadzić do Polski 4-dniowy tydzień pracy, zanim jej kadencja dobiegnie końca. Skrócony czas spędzany w biurze, na wykonywaniu swoich obowiązków brzmi bardzo obiecująco i w wielu krajach Europy jest on już używany. Polska platforma do webinarów, spotkań online i wideokonferencji ClickMeeting postanowiła zapytać o to mieszkańców naszego kraju.

Okazuje się, że nie każdy byłby zadowolony z wprowadzenia konceptu 4-dniowego trybu pracy. Z danych udostępnionych przez ClickMeeting wynika, że niemal co dziesiąty ankietowany twierdzi, że Polacy pracują za mało, a co trzeci uważa, że skrócony tydzień pracy w żaden sposób nie wpłynie na naszą produktywność. Dane Eurostat pokazują, że Polacy są jednym z najbardziej zapracowanych narodów w Europie. Czy 4-dniowy tydzień pracy by to zmienił?

4-dniowy tydzień pracy. Nie uwierzysz, co sądzą o nim Polacy

Jak Polacy zapatrują się nad 4-dniowy tydzień pracy?

Firmy i przedsiębiorstwa zachodzą w głowę, jak wyglądałyby koszta i produktywność pracowników, gdyby 4-dniowy tydzień pracy rzeczywiście został wprowadzony. A jak na to wszystko zapatrują się Polacy? 43. procent ankietowanych myśli, że taki koncept tygodnia zwiększyłby naszą produktywność w pracy, z kolei 29 proc. z nich twierdzi, że to nic nie zmieni. Aż 19 proc. uważa, że przez wprowadzenie krótszego tygodnia pracy sprawi, że staniemy się mniej produktywni. 10 proc. nie ma na ten temat zdania.

ClickMeeting zadał także pytanie dotyczące trybu pracy, który miałby największy wpływ na ich produktywność. 44 proc. ankietowanych Polaków uznało, że najlepiej pracowałoby im się w trybie 4 dni, z kolei 22. proc wskazało pracę hybrydową lub całkowicie zdalną. 17 proc. wszystkich osób biorących udział nie ma zdania, natomiast 14 proc. z nich chciałoby więcej przerw podczas pracy. O tym, że rozwiązania oparte na AI pomogłyby w pracy, uważa 4 proc. ankietowanych.

4-dniowy tydzień pracy. Nie uwierzysz, co sądzą o nim Polacy. Fot. Pexels/Marc Mueller

Dyskusja na temat 4-dniowego tygodnia pracy powinna skłaniać nas do refleksji na temat tego, w jaki sposób pracować możliwie najbardziej efektywnie. Polacy są jednym z najbardziej zapracowanych narodów w Europie i aby to zmienić, niezbędne jest odpowiednie korzystanie z nowoczesnych narzędzi, automatyzacji oraz pracy zdalnej i hybrydowej. To rozwiązania, które mogą zbliżyć nas do krótszego czasu wykonywania obowiązków służbowych. Pierwszym krajem w Europie, który wprowadził 4-dniowy tydzień pracy, była Belgia. W lutym 2022 r. pracownicy uzyskali tam prawo do pracy w ciągu czterech dni, zamiast pięciu, bez utraty wynagrodzenia. Z kolei we Francji od 2000 r. obowiązuje 35-godzinny tydzień pracy. Czy taka rewolucja możliwa będzie w Polsce? Z pewnością wymagałoby to dostosowania rozwiązań do danej branży i odpowiedniego okresu przejściowego. Temat 4-dniowego tygodnia pracy jest czymś o wiele więcej niż debatą o liczbie godzin – to rozmowa o wartościach, oczekiwaniach i przede wszystkim o przyszłości pracy. Jako ClickMeeting chcemy wspierać pracodawców oraz pracowników w efektywnych modelach wypełniania służbowych obowiązków, które przyniosą im największe możliwe korzyści. Martyna Grzegorczyk Marketing Operations Manager ClickMeeting

Praca hybrydowa i zdalna. Polacy zdają się popierać taki tryb

Polacy zdają sobie sprawę, że 4-dniowy tydzień pracy będzie wyzwaniem, dlatego też zwracają uwagę na nowoczesne formy pracy. 73. proc. ankietowanych uważa, że praca hybrydowa/zdalna powinna być standardem w miejscach, w których jest to możliwe, z kolei 13 proc. uważa, że nie powinna taka być w każdym możliwym miejscu. 14 proc. nie ma opinii na ten temat.

A co z obowiązkami zawodowymi? Okazuje się, że 63 proc. ankietowanych twierdzi, że ilość zadań, jakie mają wykonać w pracy w ciągu dnia, jest odpowiednia. 24 proc. z nich twierdzi, że obecnie mają za dużo pracy, a 3 proc. nie ma zdania. Z badań wynika także, że 79 proc. ankietowanych uważa, że Polacy są pracowici, 8 proc. uważa, że jest wręcz odwrotnie i nie pracujemy zbyt wiele. 13 proc. nie ma na ten temat zdania.

79 proc. ankietowanych uważa, że praca hybrydowa/zadalna, to najlepszy wybór. Fot. podg. mysz Hama EMW-700/ Hama

Źródło: opr. wł./info. prasowa ClickMeeting