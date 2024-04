3 mln Polaków musi iść do urzędu! Jeśli nie, kara 5 tys. zł!

Niemal 3 mln Polaków w tym roku będzie musiało udać się do urzędu, w celu załatwienia bardzo ważnej sprawy – wymiany dowodu osobistego lub jego pierwszego wyrobienia. Jeśli tego nie zrobią, czeka ich kara o maksymalnej wysokości do 5 tysięcy złotych!

Ministerstwo Cyfryzacji alarmuje. Dotyczy się to 3 mln Polaków

Jak możemy wyczytać z najnowszych danych przygotowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji, w 2024 roku do urzędu będzie musiało udać się niemal 3 mln obywateli Polski, a to ze względu na wyrobienie nowego dowodu osobistego. Do wizyty w urzędzie zobligowanych jest 2,7 mln obywateli, który w tym roku wejdą w pełnoletność lub ich stary dokument tożsamości stracił ważność. Liczba ta może być zdecydowanie większa, jeśli pod uwagę weźmiemy osoby z uszkodzonym lub zgubionym dowodem!

Przeczytaj także: Ten zakaz dotknie masę Polaków. Rząd szybko go wprowadzi

Z wyrobieniem nowego dowodu osobistego nie ma co czekać. Jeśli dokument tożsamości traci w tym roku ważność, wniosek o wyrobienie nowego dowodu najlepiej złożyć najpóźniej na 30 dni przed końcem utraty daty ważność starego dokumentu. To możemy zrobić zarówno online (potrzebny jest profil zaufany, certyfikat podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego albo podpis kwalifikowany), jak i w urzędzie. Po wyrobiony dokument trzeba będzie udać się osobiście.

2,7 mln Polaków musi iść do urzędu! Jeśli nie, kara 5 tys. zł!

Co się stanie, jeśli nie wyrobimy nowego dokumentu?

Dowód osobisty to najważniejszy dokument każdego pełnoletniego obywatela Polski. Bez niego nie załatwimy nic i jest on głównym potwierdzeniem naszej tożsamości, dlatego też jest tak ważny. Zgodnie z art. 79, punkt 1 Ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, każda osoba, która uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego, podlega karze ograniczenia wolności lub karze grzywny do 5 tys. złotych.

Każda osoba, która uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego, podlega karze ograniczenia wolności lub karze grzywny do 5 tys. złotych. Każda osoba, która uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego, podlega karze ograniczenia wolności lub karze grzywny do 5 tys. złotych.

Warto zaznaczyć, że pomimo tego, że w Polsce równoznacznym dokumentem jest dowód osobisty w aplikacji mObywatel, to jednak potrzebujemy jego fizycznego odpowiednika. Zresztą, dowód elektroniczny dostępny jest tylko dla osób, które posiadają fizyczny dokument. Co ważne, dowód elektroniczny obowiązuje w Polsce, a poza granicami naszego państwa nie ma on “mocy” swojego fizycznego odpowiednika.

Źródło: forsal