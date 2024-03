Ten zakaz dotknie masę Polaków. Rząd szybko go wprowadzi

Ministerstwo Zdrowia pracuje nad projektem, który zakaże sprzedaży jednorazowych e-papierosów. Ten zakaz dotknie masę Polaków. W najbliższych tygodniach projekt ten trafi do konsultacji społecznych.

Polski rząd bierze pod lupę jednorazowe e-papierosy, które w ostatnich latach stały się bardzo popularną używką wśród Polaków, zwłaszcza młodzieży. We wtorek, tj. 19 marca, podczas posiedzenia senackich komisji, wiceminister zdrowia, Wojciech Konieczny wyznał, że wprowadzenie takiego zakazu jest konieczne.

Jest ten zakaz procedowany w tej chwili i zasadniczym problemem jest to, co do niego dołączymy. (…) Przy okazji wprowadzenia zakazu, możemy zająć się innymi sprawami – możemy wprowadzić również te urządzenia, w których spala się, czy używa substancji, które nie zawierają tytoniu.

oznajmił wiceminister zdrowia, Wojciech Konieczny