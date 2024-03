Jeździsz Uberem czy Boltem? Bez tego stracisz pracę

Jeździsz Uberem, Boltem czy FreeNow? Jeśli nie posiadasz polskiego prawa jazdy, w czerwcu stracisz pracę! To efekt zmiany przepisów, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa i sprawienie, aby kierowcy bez polskich uprawnień nie zarabiali na przewozie ludzi.

Nowe przepisy drogowe sprawią, że tysiące osób straci pracę!

W czerwcu w życie wejdzie aktualizacja przepisów dla kierowców, które skierowane są do konkretnej gruby zawodowej. Chodzi konkretnie o osoby, które zarabiają na życie dzięki przewozowi osób w takich platformach, jak Uber, Bolt czy FreeNow. Nowe regulacje mają przystosować kierowców do realiów panujących na polskich drogach i zwiększenia bezpieczeństwa.

Nowe przepisy nie będą tyczyć się wszystkich osób, a tych, którzy nie posiadają polskiego prawa jazdy. Rząd nie chce, aby kierowcy bez polskich uprawień zarabiali na przewozie osób. Aktualizacja przepisów wejdzie w życie 17 czerwca 2024 roku. Jeśli jeździsz Boltem Uberem, czy FreeNow, a jesteś obcokrajowcem, to lepiej zapisz się na kurs polskiego prawa jazdy!

Jeździsz Uberem lub Boltem? Bez tego stracisz pracę

17 czerwca 2024 roku w życie wejdą nowe przepisy, które mówią o tym, że osoby, które pracują w firmach świadczących przewóz osób, takich jak Uber, Bolt, czy FreeNow, zobligowane są do posiadania polskiego prawa jazdy. Jeśli nie mają oni tego typu uprawnień, pracownicy tych platform nie będą mogli przemieszczać się samochodami w godzinach pracy.

Uwagę na nowe przepisy, w rozmowie z serwisem money.pl. zwrócił Marcin Moczyróg, dyrektor generalny Uber na Europę Środkową i Wschodnią.

2024 r. może być dla sektora taxi rokiem kryzysu, zwłaszcza ze względów regulacyjnych. W Polsce już teraz brakuje 150 tysięcy zawodowych kierowców. Nowe przepisy mogą zablokować dostęp do rynku kierowcom bez polskiego prawa jazdy. (…) Może to doprowadzić do drastycznego zmniejszenia liczby taksówek na rynku, spadku jakości usług, w szczególności w dużych miastach, co przełoży się na brak możliwości skorzystania z usługi. Brak taksówek dostępnych dla pasażerów oznacza również kilkaset milionów złotych strat dla budżetu państwa z tytułu VAT Marcin Moczyróg, dyrektor generalny Uber na Europę Środkową i Wschodnią

Warto zaznaczyć, że aby móc ubiegać się o uzyskanie polskiego prawa jazdy, w naszym kraju trzeba spędzić co najmniej 185 dni. Co więcej, jak podkreśla dyrektor Ubera na ten region, sama wymiana dokumentu może potrwać nawet kilka miesięcy.

Będzie drożej, ale przede wszystkim bezpieczniej?

FreeNow oraz Bolt pozytywnie określają zmiany, jednak zwracają uwagę na to, że w wielu przypadkach przewóz osób jest dla obcokrajowców pierwszą formą zarobku w naszym kraju. Przepisy mocno to skomplikują i ograniczą dostęp do zawodu. Wszystko to odbije się także na konsumentach – Paweł Kuncicki, Country Manager Bolt w Polsce, przewiduje, że przejazdy podrożeją jeszcze bardziej – w ubiegłym roku rynek przejazdów zamawianych za pomocą aplikacji wzrósł w Polsce o 20%!

Nowe przepisy dotyczące wymogu polskiego prawa jazdy w przypadku wykonywania zawodu taksówkarza, czy świadczenia usług przewozu na aplikacje został wprowadzony ustawą z 26 maja 2023 roku, a same przepisy wejdą w życie od 17 czerwca 2024 roku. Serwis money.pl przytacza także uzasadnienie wprowadzenia tego przepisu przez Ministerstwo Infrastruktury.

Celem wprowadzenia takiego rozwiązania było zwiększenie bezpieczeństwa przewożonych osób, jak również uniemożliwienie świadczenia usług przewozowych przez kierowców, którzy nie spełniają wymagań niezbędnych do wykonywania zarobkowych przewozów osób samochodami osobowymi i taksówkami.

Źródło: opr. wł./money.pl