Tego podatku nie chce nowy rząd. Wprowadził go PiS

Nowy podatek dotyczący aut spalinowych ma wejść w życie w tym roku. Nowa ustawa przewidywała nie tylko płacenie większej kwoty przy rejestracji auta, ale także opłaty za samo posiadanie samochodu z silnikiem spalinowym. Okazuje się, że tego podatku nie chce nowy rząd. Czy coś w tej kwestii ulegnie zmianie?

Tego podatku nie chce nowy rząd. Wejdzie w życie?

Rząd Mateusza Morawieckiego swego czasu zaproponował podatek od aut spalinowych, co spotkało się ze sporą krytyką społeczeństwa. Wprowadzenie go oznacza większą kwotę rejestracyjną, ale przede wszystkim podatek za samo posiadanie samochodu spalinowego, który właściciel miałby płacić co roku.

Podatek od samochodów spalinowych ma obowiązywać od tego roku. Od 2026 opłata ta ma być coroczna. Fot. mat. wł.

Podatek, o którym mowa, ma zostać wprowadzony do końca 2024 roku, a jego wysokość ma zależeć od normy spalin Euro danego samochodu. O ile na początku opłata ta ma być jednorazowa, to od 2026 roku podatek ten ma być naliczany corocznie. Najwyższą kwotą podatkową objęte zostaną auta spełniające najstarsze normy spalin. Nowy rząd chcę stawiać na zieloną energię, jednak nie poprzez zakazy, a zachęcanie. Tak sugeruje ministra funduszy i polityki regionalnej, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Samochody elektryczne miałby być zwolnione z jakichkolwiek opłat podatkowych. Fot. MenWorld

Istnieje szansa, że nie zostanie on wprowadzony, ponieważ tego podatku nie chce nowy rząd. Z początku przesłanki były inne, ponieważ sugerowano, że coroczny podatek od aut spalinowych będzie obowiązywać od 2026 roku, natomiast opłata rejestracyjna do Q1 2025 roku. Teraz pojawiają się głosy, że nowy rząd chce się z nich całkowicie wycofać.

Pomimo tego, że swego czasu zdradzono, że prace nad wprowadzeniem podatku od aut spalinowych trwają, to najnowsze informacje na ten temat mówią, że rząd chce się z tego wycofać. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oznajmiła, że trwają rozmowy z Unią Europejską na temat wycofania pomysłu z Krajowego Planu Odbudowy.