Rząd ingeruje w nasze SMS! Trzeba jednak podkreślić, że to działania, które mają na celu zwiększyć nasze bezpieczeństwo i chronić naszą prywatność. Od dziś, tj. 16 kwietnia, polski rząd rozpoczyna walkę z fałszywymi SMS-ami.

Rząd ingeruje w nasze SMS! Rozpoczyna walkę z oszustwami

Polski rząd już jakiś czas temu rozpoczął walkę z fałszywymi SMS. Najpierw wprowadzono numer 8080, na który można przesyłać wiadomości, jeśli mamy podejrzenie próby oszustwa. W styczniu tego roku z kolei uruchomiono system teleinformatyczny, który służył do wymiany informacji dot. fałszywych informacji pomiędzy firmami telekomunikacyjnymi a CSIRT NASK, Policją i Prezesem UKE.

Przeczytaj także: 14-latek ukradł 75 tys. zł! Zamawiał telefony na cudze dane!

Teraz przyszła kolej na nowe, bardziej stanowcze ruchy, a tym mają być dodatkowe obowiązki nałożone na operatorów telekomunikacyjnych, które wchodzą w życie już dziś, tj. 16 kwietnia 2024 roku. Za wszystko odpowiada Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa. Co przyniosą obowiązujące już zmiany?

Rząd ingeruje w nasze SMS! Od dziś wielkie zmiany

Operatorzy mają nowy obowiązek. Co się zmieni?

Wraz z wejściem w życie nowych przepisów każdy nowy cyberatak, do którego została wykorzystana droga SMS, ma obowiązkowo zostać zgłoszony do CERT Polska za pośrednictwem wspomnianego numeru telefonu 8080. Jego blokadą zajmie się specjalny wzorzec stworzony przez odpowiedzialny za to NASK.

Jak ma to działać w praktyce? Gdy CERT Polska odnotuje nową kampanię phsihingową wykorzystującą wiadomości SMS, stworzy wzorzec takiej wiadomości i roześle go do operatorów w celu zablokowania, aby ograniczyć grono potencjalnych odbiorców.

Rząd ingeruje w nasze SMS! Od dziś wielkie zmiany

Jak będzie skutek braku blokady takich wiadomości? NASK przewiduje nałożenie wysokiej kary finansowej dla operatorów, którzy nie zgłoszą podejrzanych wiadomości do CERT Polska. Tym sposobem Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa chce ograniczyć wyłudzenia danych czy pieniędzy – z 80 tys. zgłoszonych i analizowanych przypadków przez CERT Polska, połowa z nich stanowiła wiadomości phishingowe.

– Przestępcy często sięgają po nisko wiszące owoce, czyli metody pozwalające dotrzeć z oszustwem do wielu osób. Ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej ma sprawić, by te owoce były dużo trudniej osiągalne. Wzorce tworzymy na podstawie tego, co trafia do nas w zgłoszeniach, m.in. tych na numer 8080. Każda szkodliwa kampania to nowy wzorzec. Szymon Sidoruk z CERT Polska.

Rząd ingeruje w nasze SMS! Od dziś wielkie zmiany!

Źródło: opr. wł./NASK