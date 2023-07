Na to czekaliśmy! Seria iPhone 15 w końcu to dostanie!

Seria iPhone 15 będzie miała swoją premierę we wrześniu i jak zwykle w line-upie zobaczymy dwa modele podstawowe oraz dwa w wersji Pro. Najnowsze przecieki mówią, że najnowsza wersja smartfona Apple będzie oferowała zdecydowanie większą pojemność baterii niż poprzednik.

Premiera już za dwa miesiące

Jak to bywa co roku, Apple planuje wydać kolejną generację swoich smartfonów. Seria iPhone 15 prawdopodobnie zadebiutuje na początku września. W ofercie znajdziemy podstawową wersję iPhone 15, model iPhone 15 Plus oraz dwa modele Pro – 15 Pro i 15 Pro Max.

Appel zaprezentuje nowe smartfony we wrześniu. Na zdjęciu iPhone 12 Pro. Fot. MenWorld

Smartfony te będą różnić się pod względem wydajności. W podstawowych modelach znajdziemy prawdopodobnie ten sam procesor, który napędza tegoroczne smartfony z serii iPhone 14. Natomiast w wersjach Pro znajdziemy chipset A17 Bionic. Taki zabieg ma podkreślić różnice pomiędzy zwykłymi a mocniejszymi smartfonami. Seria iPhone 15 zaoferuje coś jeszcze!

Seria iPhone 15 ze zdecydowanie większą pojemnością baterii

Kwestia pojemności baterii w smartfonach jest bardzo ważna, a w przypadku iPhone’ów nie zawsze należała ona do największych. W tym roku się to zmieni, ponieważ seria iPhone 15 dostanie powiększoną względem poprzednika baterię. W przypadku iPhone 15 bateria zwiększy swoją pojemność o 18 proc. względem iPhone 14. Analogicznie w przypadku iPhone 15 Plus i 15 Pro będzie to 14 proc., natomiast iPhone 15 Pro Max będzie oferował o 12 proc. większy akumulator względem poprzednika.

Jeśli wierzyć przeciekom to pojemność akumulatorów będzie prezentować się następująco:

Rzekoma pojemność akumulatorów w najnowszych iPhone’ach. Źródło: MacRumors

