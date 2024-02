Ile kosztuje najtańszy samochód z salonu w 2024? Sam zobacz.

Niektórzy nie lubią aut używanych. Wolą kupić najtańszy samochód z salonu, ale wtedy będzie to nowy model, którego nikt nie ruszał, nikt nie uszkodził i tak dalej. No właśnie, ale ile kosztuje w Polsce takie auto? W sumie, cena nie jest taka zła, jak można by było sobie wyobrazić.

Najtańszy samochód z salonu. Mitsubishi Space Star.

Ceny samochodów są wręcz kosmiczne. Warto jednak przeanalizować ofertę dealerów, gdyż można trafić na pewne modele, które okażą się ciekawą alternatywą dla używanych. Przykładem jest Mitsubishi Space Star, które zostało wycenione na 57 990 zł. Jest to jedyny na polskim rynku model, który kosztuje jako nowy mniej niż 60 000 zł! Fakt, musicie zdecydować się na wiele wyrzeczeń jeśli chodzi o wyposażenie ale jeśli nie będzie Wam to przeszkadzać to… czemu nie? W sumie, i tak nawet taka bazowa wersja posiada między innymi klimatyzację, a to już coś. Fakt, manualną ale jednak!

Najtańszy samochód z salonu. Ile kosztuje? Jak widzisz, wcale nie jest tak źle

Oprócz wspomnianej klimatyzacji otrzymujemy pakiet bezpieczeństwa, który jest raczej wymogiem. Mam na myśli poduszki i kurtyny, system stabilizacji toru jazdy oraz kontroli trakcji. Pojawia się również system wspomagania ruszania ze wzniesienia, elektryczne szyby przednie i lusterka, a także kierownica z przyciskami multi-funkcyjnymi. Oprócz tego czujnik zmierzchu i deszczu. Brzmi nieźle, prawda? Na tym nie koniec opcji wyposażenia, które oferuje Mitsubishi Space Star w wersji Inform. Mamy na przykład centralny zamek! Na tym koniec, gdyż oprócz tego dostajemy 14-calowe stalówki, klamki w kolorze czarnym czy zestaw naprawczy zamiast pełnoprawnego koła zapasowego. W cenie bazowej nie dopłacamy za lakier biały niemetalizowany.

Pod maską trzycylindrowy silnik 1.2 o mocy 71 KM i 102 Nm momentu obrotowego, który współpracuje z 5-biegową skrzynią manualną. Sugeruję przyzwyczaić się do słuchania tych trzech cylindrów, gdyż w takiej bazowej wersji mamy co prawda dwa głośniki i gniazdo USB, ale również… przygotowanie do montażu radioodtwarzacza. Jak rozumiem, takowego nie ma na wyposażeniu. Z resztą, sami możecie zobaczyć szczegóły tej konfiguracji odwiedzając stronę Mitsubishi.

Faktycznie, Mitsubishi Space Star kosztuje mniej niż 60 tys, ale to typowy “golas”

Jak już wspominałem – masz pakiet bezpieczeństwa, manualną klimę i jest to nowe auto. To jego główne zalety. W sumie, może jedyne? Bo wersja jest tak biedna, że nawet radia nie posłuchasz. Tak czy inaczej, jeśli jednak zainteresował Cię Space Star, może lepiej dołożyć pięć tysięcy złotych – za rok modelowy 2023 lub sześć tysięcy złotych za 2024, aby kupić wersję INVITE? Wtedy za 65 990 zł mamy 7-calowy ekran dotykowy z Apple Car Play i Android Auto, cztery głośniki, zestaw głośnomówiący, kamerę cofania oraz skórę na kierownicy i gałce dźwigni zmiany biegów.