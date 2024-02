Narzędzia i meble ogrodowe w Lidlu! Przywitaj wiosnę

Wiosna zbliża się coraz większymi krokami, dlatego też Lidl przygotował coś dla osób, które nie mogą doczekać się rozpoczęcia wiosennego sezonu. W ogólnopolskiej ofercie sieci sklepów dostępne będą meble ogrodowe i narzędzia, z którymi praca na podwórku będzie czystą przyjemnością!

Zadbaj o swój ogród i poczuj wiosnę. Narzędzia Parkside w Lidlu

Zdrowe drzewa i klomby to podstawa pięknego ogródka, a aby utrzymać je w takiej kondycji, konieczna jest właściwa opieka, a tę warto rozpocząć już w lutym. W tym okresie istotne jest przede wszystkim kształtowanie roślin. Nożyce ogrodowe świetnie sprawdzą się do przycinania cienkich gałęzi i kwiatów, natomiast do drewnianych gałęzi o średnicy do 1 cm zaleca się użycie sekatora, dostępnego w cenie 19,99 zł.

Dla bardziej wymagających żywopłotów, zarośli czy krzewów zaleca się zastosowanie większych nożyc ogrodowych, a do przycinania świeżych gałęzi drzewa można użyć teleskopowego sekatora z bypassem, a do suchego drewna – teleskopowego sekatora z kowadełkiem, dostępnego w cenie 59 zł. W ofercie Parkside pojawią się również teleskopowe nożyce z piłą, które świetnie sprawdzą się w czynności przycinania grubszych odnóg. To narzędzie zostało wycenie na jedyne 99 zł.

Narzędzia i meble do ogrodu w Lidlu! Przywitaj wiosnę. Fot. mat. prasowe

Przycinanie gałęzi to jedno, jednak wraz z pojawieniem się pierwszych promieni wiosennego słońca oraz deszczu, idealne warunki do nagłego wzrostu mają liście, które również trzeba przyciąć i oprawić. Dlatego też od czwartku, 22 lutego, w ofercie zarówno sklepów stacjonarnych, jak i internetowego sklepu Lidl pojawią się akumulatorowe nożyce do trawy i krzewów 2 w 1, które umożliwią precyzyjne przycinanie krawędzi trawników czy formowanie krzewów niewielkich rozmiarów. Narzędzie to, z wymiennym ostrzem, dostępne będzie w promocyjnej cenie 79 złotych.

Do bardziej pokaźnych roślin trzeba będzie użyć czegoś większego, dlatego też w sklepach stacjonarnych pojawią się elektryczne nożyce do żywopłotu o mocy 900 W, wyposażone w długi trzonek do łatwiejszego przycinania roślin płożących i żywopłotów do wysokości 3,5 metra. Nożyce te zostały wycenione na 399 złotych.

Akumulatorowe nożyce do trawy i krzewów 2 w 1 będą dostępne w cenie 79 złotych

Zaopiekuj się swoim ogrodem

To nie wszystko, ponieważ również od czwartku, 22 lutego, w sklepach stacjonarnych i sklepie online będzie można kupić łańcuchową pilarkę spalinową w cenie 499 złotych, a także elektryczną piłę łańcuchową 1600 W za jedyne 249 złotych! Do porządków w ogrodzie mogą przydać się takie narzędzia ogrodowe, jak hak do wyciągania pni, maczeta, hak lub siekiera, czyli nowości z serii Parkside za 59,90 złotych za sztukę. W cenie 29,99 złotych kupimy narzędzie do usuwania chwastów (zestaw szczotek do czyszczenia fug i wycinacz), a pompa zanurzeniowa 400 W nada się np. do usuwania zabrudzonej wody z oczka po okresie zimowym lub posłuży do podlewania ogródka deszczówką.

W ofercie sklepu znajdzie się zarówno łańcuchowa pilarka spalinowa, jak i elektryczna piła spalinowa. Asortyment narzędzi Parkside powiększy się m.in. o narzędzia ogrodowe, takie jak hak do wyciągania pni, maczeta, hak i siekiera.

Meble ogrodowe, które pozwolą ci się zrelaksować

Po ciężkiej pracy w ogrodzie należy się odpoczynek, dlatego też w ofercie sklepu pojawią się meble ogrodowe w naprawdę świetnych cenach. Od 19 lutego meble te dostępne są z rabatem do 20 procent! W ofercie sklepu internetowego można kupić leżak z podłokietnikiem Houston w cenie 399,20 PLN, rozkładany stół ogrodowy (120-180 x 90 cm) za 663,20 złotych oraz markizę (200 x 150 cm) w cenie 279,20 złotych za zestaw.

Więcej informacji oraz wspomniane produkty znajdziecie w sklepie online Lidl Polska pod tym linkiem.

Narzędzia i meble do ogrodu w Lidlu! Przywitaj wiosnę. Fot. mat. prasowe Narzędzia i meble do ogrodu w Lidlu! Przywitaj wiosnę. Fot. mat. prasowe Narzędzia i meble do ogrodu w Lidlu! Przywitaj wiosnę. Fot. mat. prasowe

