Narzędzia STIGA usprawnią prace w ogrodzie. Oto nowa Seria 3

Zbliża się wiosna, a to oznacza roboty ogrodowe. Narzędzia STIGA z nowej serii 3, które zasilane są akumulatorowo, z pewnością usprawnią prace w ogródku i pozwolą na dokładną i szybką pielęgnację terenów zielonych. Zadbaj o swoje podwórko!

Narzędzia STIGA z Serii 3. Większa moc i swoboda

Wszyscy miłośnicy ogrodnictwa, niezależnie od poziomu doświadczenia, pragną pięknego, zdrowego i kwitnącego ogrodu. Koszenie trawy, przycinanie żywopłotów, pielęgnacja klombów i krzewów, podcinanie drzew oraz utrzymanie czystości w przestrzeni wymagają wiele czasu i zaangażowania. Praca w ogrodzie zdaje się niekończącym się zadaniem. Dlatego kluczowe jest posiadanie odpowiedniego sprzętu, który może usprawnić i przyspieszyć te czynności.

Do tego stworzona została właśnie STIGA Seria 3, w której skład wchodzą sekator, dmuchawa, podcinarka i pilarka. Te narzędzia STIGA oferują większą moc, dzięki dwóm akumulatorom 20V ePower, bezpieczeństwo i wygodę użytkowania, dzięki regulowanym ramionom i ergonomicznym uchwytom. Dzięki bezpośredniemu ładowaniu i systemowi przechowywania na ścianie, produkty z Serii 3 STIGA są wygodne w przechowywaniu, co czyni je idealnymi narzędziami dla bardziej wymagających ogrodników. W tej nowej serii wprowadzono dwie główne innowacje: dwa akumulatory STIGA ePower 20V, w które wyposażone są wszystkie produkty z Serii 3 i mogą być ładowane bezpośrednio na urządzeniu, dzięki innowacyjnemu i opatentowanemu systemowi ładowania STIGA, oraz dołączony system przechowywania, który umożliwia zawieszenie narzędzi na ścianie, zarówno w celu przechowywania, jak i ładowania.

Wygodny mechanizm zawieszania, który posiadają narzędzia STIGA umożliwia zawieszenie narzędzi na ścianie, co pozwala na komfortowe przechowywanie i ładowanie. Fot. mat. prasowe

Pracuj wydajnie i dokładnie z nową serią narzędzi ogrodowych

Seria 3 STIGA obejmuje nożyce akumulatorowe, bezprzewodową dmuchawę, podcinarkę oraz pilarkę łańcuchową. Co potrafią te urządzenia?

STIGA HT 300e to precyzyjne akumulatorowe nożyce do żywopłotu, wyposażone w mocne i wydajne akumulatory 2x20V (2Ah) ePower, które umożliwiają pracę przez do 1 godziny na jednym ładowaniu. Nożyce posiadają laserowo wycinane ostrze z hartowanej stali o długości 54 cm, z odstępem między zębami wynoszącym 23 mm, co zapewnia proste, wydajne i precyzyjne cięcie gałązek. Co więcej, ostrze ma zabezpieczoną końcówkę, co pozwala na bezpieczne cięcie wzdłuż ścian, a dzięki obrotowemu uchwytowi o 180° i miękkiej rękojeści komfort użytkowania jest naprawdę wysoki.

STIGA HT 300e to precyzyjne akumulatorowe nożyce do żywopłotu. Fot. mat. prasowe

Bezprzewodowa dmuchawa do liści BL 300e, zasilana akumulatorami ePower 2x20V (4Ah), idealnie nadaje się do usuwania liści i zanieczyszczeń. Pojedyncze ładowanie gwarantuje czas pracy do 40 minut przy normalnej prędkości i do 25 minut przy trybie turbo. Dmuchawa posiada wydajną kratkę wentylacyjną wlotu powietrza, co zapewnia ciągły przepływ powietrza, oraz odpowiednie umiejscowienie akumulatora dla optymalnego wyważenia. Przechowywanie ułatwia ergonomiczny uchwyt i przycisk szybkiego zwalniania.

Bezprzewodowa dmuchawa do liści BL 300e, zasilana akumulatorami ePower. Fot. mat. prasowe

Akumulatorowa podcinarka GT 300e pozwala na precyzyjne przycinanie trawnika dzięki mocnemu silnikowi i dwóm akumulatorom 20V (2Ah). Baterie te zapewniają ponad 30 minut pracy na jednym ładowaniu. Podcinarka została wyposażona nylonową żyłkę z automatycznym podawaniem, regulowany uchwyt, teleskopowy wałek i możliwość przełączania z trybu podkaszania na tryb krawędziowania. Dodatkowo, obrotowa głowica i kółko są niezwykle pomocne podczas przycinania obrzeży i poprawiają komfort użytkowania.

Akumulatorowa podcinarka GT 300e pozwala na precyzyjne przycinanie trawnika. Fot. mat. prasowe

Pilarka łańcuchowa CS 300e to narzędzie do cięcia gałęzi i drewna z akumulatorami 2x20V (4Ah), umożliwiające ponad 80 cięć na jednym ładowaniu. Oferuje maksymalną szerokość roboczą 265 mm i posiada elektroniczny/mechaniczny hamulec łańcucha oraz wygodny tylny uchwyt dla stabilności. System szybkiego naciągu łańcucha STIGA ułatwia jego obsługę.

Pilarka łańcuchowa CS 300e to narzędzie do cięcia gałęzi i polan. Fot. mat. prasowe

Nowe narzędzia STIGA Seria 3 są już dostępne w sprzedaży na stronie internetowej STIGA.pl oraz u autoryzowanych dealerów.

Źródło: opr. wł./info.prasowa