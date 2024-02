Roboty koszące STIGA oferują darmową funkcję, której na próżno szukać u innych producentów. Z reguły łączność GPS ukryta jest za różnego rodzaju opłatami, jednak w przypadku szwedzkiej marki jest ona całkowicie bezpłatna i co najważniejsze, dożywotnia!

STIGA stawia na rozwój i wydajność swoich urządzeń

Każdy rynek, który w jakikolwiek sposób związany jest z nowoczesną technologią, nienawidzi przestoju, dlatego też szwedzka marka STIGA, marka skupiająca się na dystrybucji maszyn i urządzeń do pielęgnacji ogrodów, stale stara się rozwijać swoje produkty. Dlatego też firma wyznacza nowe standardy w pielęgnacji trawników nie tylko w 2024 roku, ale również i w kolejnych latach.

Roboty koszące STIGA oferują niezawodną jakość, dzięki opatentowanym rozwiązaniom technologicznym i wsparciu przez wyspecjalizowany zespół ds. innowacji i inżynierów. Do tej pory firma zarejestrowała 37 patentów, z czego 20 z nich związanych jest z nawigacją, 8 z łącznością i 9 odnosi się do konstrukcji i rozwiązań mechanicznych.

Wszystkie roboty koszące szwedzkiej marki wykorzystują technologię RK GPS, która w połączeniu z opatentowaną przez STIGA technologią Active Guidance System (AGS), gwarantuje najwyższą stabilność sygnału, czego efektem jest brak przestojów w koszeniu. Roboty koszące STIGA uczą się i zapamiętują, gdzie odbiór sygnału GPS jest słaby lub zakłócany, ustalają martwe punkty w ogrodzie, co pozwala im na planowanie najbardziej efektywnej trasy koszenia.

Roboty koszące STIGA z funkcją, za którą inni chcą pieniądze. Fot. mat. prasowe Roboty koszące STIGA z funkcją, za którą inni chcą pieniądze. Fot. mat. prasowe

Roboty koszące STIGA gwarantują efektywne koszenie. Wszystko dzięki nowoczesnym rozwiązaniom

Odpowiednia pielęgnacja trawnika jest bardzo ważna, dlatego też roboty koszące STIGA dbają o jego optymalne koszenie. Dzięki ciągłej łączności ze stacją bazową na całej trasie robot STIGA nie tylko dokładnie i regularnie kosi każdą strefę ogrodu, ale także dba o to, aby żaden obszar nie był wielokrotnie koszony. Dzięki temu trawnik przystrzyżony jest równomiernie, ale także jest zdrowy.

Wysokie standardy wydajności koszenia autonomicznych robotów STIGA sprawiają, że urządzenia oferują jedynie 2-3 cykle koszenia każdego dnia (w zależności o modelu). To pomaga w dbaniu o powierzchnie, bez konieczności nadmiernego koszenia w dzień lub w nocy. Dzięki temu trawa dostaje co najmniej 5 godzin na zatrzymanie wilgoci przed kolejnym cyklem koszenia. Roboty koszące STIGA są nie tylko wydajne, ale także ciche i oferują nowoczesny i estetyczny design, co potwierdza prestiżowa nagroda Red Dot Design Award.

Nowe funkcje sprawiają, że koszenie jest jeszcze wygodniejsze

Roboty koszące STIGA mogą działać według schematów koszenia ustalonych przez użytkowników. Domyślnym schematem jest wzór koszenia “równoległe linie”, który dba o to, aby robot nie dokonywał wielokrotnych przejazdów po tym samym obszarze. To przekłada się na zmniejszenie czasu potrzebnego do pełnego skoszenia ogrodu i ogranicza nadmierne koszenie trawy, które występuje podczas poruszania się urządzenia metodą losową. Nowe funkcje obejmują:

Niestandardowy kąt koszenia: Możliwość dostosowania kąta toru koszenia w zakresie od +90° do -90°, z dokładnością co 0,1 stopnia, co pozwala idealnie dopasować tor koszenia do kształtu lub struktury ogrodu.

Możliwość dostosowania kąta toru koszenia w zakresie od +90° do -90°, z dokładnością co 0,1 stopnia, co pozwala idealnie dopasować tor koszenia do kształtu lub struktury ogrodu. Tymczasowe strefy wyłączone z koszenia: Funkcja umożliwia tymczasowe wyłączenie z obszaru koszenia określonych fragmentów ogrodu, co jest przydatne do oznaczenia obszarów tymczasowo niedostępnych dla robota.

Funkcja umożliwia tymczasowe wyłączenie z obszaru koszenia określonych fragmentów ogrodu, co jest przydatne do oznaczenia obszarów tymczasowo niedostępnych dla robota. Funkcja Odejdź Stąd: Możliwość czasowego wyłączenia z obszaru koszenia strefy wokół użytkownika, zdefiniowanej na podstawie GPS urządzenia mobilnego lub wyznaczonej na mapie ogrodu za pośrednictwem aplikacji Stiga.GO APP.

Możliwość czasowego wyłączenia z obszaru koszenia strefy wokół użytkownika, zdefiniowanej na podstawie GPS urządzenia mobilnego lub wyznaczonej na mapie ogrodu za pośrednictwem aplikacji Stiga.GO APP. Powiadomienie o przeszkodzie: W razie wielokrotnego uderzenia w przeszkodę robot powiadamia operatora po powrocie do bazy, umożliwiając identyfikację i oznaczenie przeszkody na mapie ograniczonej strefą zakazu koszenia.

W razie wielokrotnego uderzenia w przeszkodę robot powiadamia operatora po powrocie do bazy, umożliwiając identyfikację i oznaczenie przeszkody na mapie ograniczonej strefą zakazu koszenia. Długie wyjście: Funkcja ta pozwala robotowi na wycofanie się na odległość 2 metrów od bazy ładowania i obrócenie się o 180° przed rozpoczęciem koszenia.

Funkcja ta pozwala robotowi na wycofanie się na odległość 2 metrów od bazy ładowania i obrócenie się o 180° przed rozpoczęciem koszenia. Koszenie obszarów zamkniętych: Robot może samodzielnie pracować w zamkniętych obszarach, nie łącząc ich z trasami komunikacyjnymi, co zapewnia skuteczne koszenie w różnych strefach ogrodu.

Robot może samodzielnie pracować w zamkniętych obszarach, nie łącząc ich z trasami komunikacyjnymi, co zapewnia skuteczne koszenie w różnych strefach ogrodu. Powiadomienia typu push: Aktywacja powiadomień push za pośrednictwem aplikacji Stiga.GO w przypadku awarii robota lub zatrzymania po skoszeniu zamkniętego obszaru, umożliwiająca szybką reakcję zdalną lub na miejscu. To zapewnia stałą kontrolę nad robotem i ogrodem.

Duża powierzchnia to nie problem

STIGA poszerzyła obecną generację modeli. Do flagowego robota koszącego STIGA A1500, który okazał się rewolucyjnym robotem 2023 roku, a to za sprawą całkowicie autonomicznemu i niezmiennie płynnemu systemowi cięcia, dołączyły takie modele jak A500, A750 i A1000, które zostały stworzone z myślą o osobach z mniejszymi ogrodami (od 500 m2 do 1000 m2).

Firma jednak nie zapomniała o osobach z dużymi ogrodami. W ofercie producenta pojawiły się modele A7500 i A10000, które są w stanie skosić obszaru aż do 10 tys. m2, zapewniając przy tym wydajność i odpowiedni poziom pielęgnacji trawnika.

Roboty koszące STIGA i długa praca na baterii

Kluczową kwestią we wszystkich urządzeniach elektrycznych zasilanych baterią jest ich czas pracy na pojedynczym ładowaniu. Roboty koszące STIGA zostały wyposażone w opatentowany akumulator ePower. Urządzenia te zostały zaprojektowane tak, aby były energooszczędne i ekologiczne. Wspomniana technologia ePower pozwala na do 1500 cyklów ładowania – to odpowiada 4 latom użytkowania – przy wydajności baterii sięgającej ponad 80 proc. zużycia!

Ostre ostrza zamontowane w robotach STIGA tną trawę na drobne kawałki, dzięki czemu trawnik jest w stanie regenerować się samodzielnie, a trawa pozostaje zdrowsza, nie pojawiają się żółte końcówki i staje się coraz bardziej miękka – co ostatecznie przekłada się na zdrowy, wysokiej jakości trawnik.

Więcej informacji na temat dostępnych modeli oraz ich specyfikacji znajdziecie na oficjalnej stronie producenta.

Źródło: opr. wł./info. prasowa