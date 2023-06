Trybański, Lampe, Gortat, Sochan i teraz Podziemski – następny Polak trafił do NBA i to nie do byle jakiej drużyny, a Golden State Warriors. Brandin Podziemski z 19 wyborem w tegorocznym drafcie trafił do drużyny z San Francisco i będzie grał pod skrzydłami jednych z najlepszych rozgrywających w historii NBA!

Następny Polak trafił do NBA i to do Golden State Warriors

Brandin Podziemski to gracz posiadający polskie korzenie, który już w przeszłości deklarował, że jeśli będzie taka możliwość, chętnie założy koszulkę z orzełkiem na piersi. Wystąpił on już bowiem o przyznanie polskiego obywatelstwa i wiele na to wskazuje, że na następny duży turniej reprezentacja Polski pojedzie uzbrojona w dwóch koszykarzy NBA!

Brandin Podziemski trafił do NBA! Gracz Zagra w Golden State Warriors! Fot. Santa Clara Broncos

Następny Polak trafił do NBA i jest to świetna informacja dla wszystkich polskich kibiców, którzy do tej pory skupiali swoją uwagę na Jeremy’m Sochanie. Co ciekawe sam zawodnik San Antonio Spurs kontaktował się z Podziemskim w kwestii grania dla reprezentacji Polski. Teraz obaj będą mierzyć się ze sobą na parkietach NBA.

Podziemski nie mógł lepiej trafić

Z 19 wyborem w drafcie 2023 Golden State Warriors wybrali Brandina Podziemskiego i ciężko wyobrazić sobie lepsze miejsce dla rozwoju dla rzucającego obrońcy. W składzie drużyny z San Francisco gra bowiem Stephen Curry, przez wielu uważany za najlepszego rozgrywającego w historii NBA, a z pewnością najlepszy strzelec w historii ligi, Klay Thompson, który nie ustępuje Curry’emu pod względem rzutu, a wczoraj wieczorem do drużyny trafił także Chris Paul, czyli sprzecznie uznawany za TOP 5 rozgrywających w historii.

Stało się! Następny Polak trafił do NBA, a konkretnie do Golden State Warriors! FOt. TWITTER GSW

Trenerem Golden State Warriors też nie jest byle kto, ponieważ głównym szkoleniowcem jest Steve Kerr mający na swoim koncie aż dziewięć mistrzostw NBA – pięć jako zawodnik oraz cztery jako trener drużyny Warriors. Podziemski nie mógł po prostu trafić lepiej! Z racji tego, że został wybrany w pierwszej rundzie ma on gwarantowany kontrakt na trzy lata.

