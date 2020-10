Nauka angielskiego online jako droga do otrzymania podwyżki w pracy?

Sponsored Materiał zewnętrzny

Rozmowa z szefem o podwyżce to niełatwa sprawa. Jeśli chcemy być przekonujący, to powinniśmy mieć po swojej stronie nie tylko merytoryczne argumenty, ale także wiedzę i doświadczenie, które wykorzystujemy w pracy. To właśnie dzięki takim kompetencjom możemy pozyskiwać nowych klientów czy też mamy wpływ na przykład na poziom sprzedaży produktów. Wśród umiejętności, które wymieniane są jako najczęściej brane pod uwagę podczas rozmów o podwyżkach, jest znajomość języków obcych. Jeśli chcesz, by właśnie ta zaleta stała się Twoją kartą przetargową w walce o lepszą płacę, postaw na naukę języka. Poniżej znajdziecie kilka faktów na ten temat. Nauka angielskiego online? Tak i to w efektywny sposób.

Kurs angielskiego przez internet – co wybrać

Nim jeszcze przejdziemy do kwestii wynagrodzenia, to warto pomyśleć o wyborze dobrej szkoły języka angielskiego online. Dlaczego właśnie online? Ponieważ w obecnych czasach jest to rozwiązanie optymalne, które idealnie możemy dopasować do planu codziennych zajęć. Sami możemy też zdecydować, z którym z lektorów będziemy się uczyć i czy chcemy powtarzać słownictwo, czy gramatykę. Jedną z bardziej polecanych szkół angielskiego online jest Tutlo.com – https://pl.tutlo.com/. Nauka angielskiego online to szybkie efekty, sprawdzone metody nauczania i przystępne ceny. Więcej o samej szkole można przeczytać na stronie internetowej placówki.

Znajomość języka a wysokość wynagrodzenia

Jak możemy przeczytać na branżowym portalu PRNews.pl: „Ponad połowa ogłoszeń o pracę zawiera warunek znajomości języka angielskiego”. Jednakże tylko 33% z nas zna język na poziomie dającym możliwość swobodnej komunikacji, a 16% ankietowanych systematycznie doskonali swój angielski.

Biznesowy dodatek do Super Expressu: (https://superbiz.se.pl/wiadomosci/znajomosc-jezykow-obcych-wysokosc-zarobkow-sprawdz-roznice-aa-PGSA-THXJ-KbTc.html) pokusił się nawet o porównanie zarobków osób z wysoką, średnią i niską znajomością języka angielskiego. Okazuje się, że różnice są widoczne. Jak możemy przeczytać w jednym z artykułów: „Gwarancją wysokich zarobków jest płynność językowa, ale dopiero biegłość, najlepiej potwierdzona międzynarodowym certyfikatem, zapewni lepszą pozycję na rynku pracy i gratyfikację finansową. Z badań wynika, że mediana wynagrodzeń pracowników z zaawansowaną znajomością angielskiego wynosi 6 tys. zł, przy 4,2 tys. zł, jakimi mogą się pochwalić osoby ze średniozaawansowaną i 3,6 tys. zł ze słabą znajomością języka angielskiego”.

Nauka angielskiego online – warto spróbować

Jak widać, certyfikat językowy znacznie podwyższa nasze szanse na atrakcyjniejszą wypłatę. Warto też wspomnieć o programistach, którzy właściwie muszą już obowiązkowo znać język angielski. W ich przypadku angielski pojawia się jako wymóg w 80 proc. ogłoszeń. Dodatkowo w tym języku przeprowadzane są rozmowy kwalifikacyjne.

Angielski online będzie więc dobrym sposobem na szybkie powtórzenie języka, ale nie tylko. Wielu osobom potrzebny będzie intensywny kurs angielskiego online, na który również można zapisać się bez trudu. Nawet w krótkim czasie możemy załapać więcej niż tylko podstawy. To wszystko kwestia częstotliwości powtórek i przyłożenia się do zajęć. Idąc do naszego szefa, warto więc przygotować się do rozmowy, a jeszcze lepiej, jak od razu przyniesiemy certyfikat językowy, który będzie poświadczeniem naszych umiejętności. Nauka angielskiego to inwestycja, która się zwraca, bo ma on naprawdę istotny wpływ na wynagrodzenie. Powodzenia podczas nauki, egzaminów i co najważniejsze, podczas przekonywania szefa do zwiększenia nam uposażenia.