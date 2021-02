NBA ujawniła pierwsze piątki Meczu Gwiazd. Jest kilka kontrowersji!

Mecz Gwiazd to koszykarskie święto fanów NBA. W All-Star Game zagrają najlepsi koszykarze obecnego sezonu, którzy wyróżniają się niezwykłą grą oraz świetnymi statystykami. Kilka dni temu zakończył się głosowanie dla fanów, którzy mogli głosować na swoich ulubieńców. Dziś liga ogłosiła kto wybiegnie w pierwszej piątce konferencji wschodniej i zachodniej podczas ASG rozgrywanego w Atlancie.

Mecz Gwiazd NBA w czasach pandemii? Nie wszystkim się to podoba

All-Star Game to jedno z największych wydarzeń w sezonie NBA. Co roku jest to weekend pełen wrażeń, które przynoszą wiele frajdy fanom NBA. Jak co roku odbywa się on w połowie lutego i wyznacza on połowę sezonu zasadniczego. W przeciągu trzech dni All-Star Celebrity Game, w którym zagrają gwiazdy muzyki, aktorzy czy influencerzy. Rozgrywane są również konkursy: wsadów, rzutów za trzy punkty oraz konkurs potwierdzający różne umiejętności graczy. Zwieńczeniem weekendu jest oczywiście mecz gwiazd. W tym roku, z racji trwającej pandemii COVID-19 All-Star Weekend odbędzie się w jedną noc.

Pomysł rozegrania All-Star Game nie spodobał się graczom ligi. LeBron James powiedział, że nie jest to najlepszy pomysł, z racji tego, że przerwa między sezonem trwała 4 miesiące, więc wielu zawodników chciało przeznaczyć kilka dni wolnego na regenerację. 17-krotny uczestnik ASG wyznał, że jeśli zostanie wybrany ponownie fizycznie będzie obecny podczas wydarzenia, jednak psychicznie będzie gdzieś indziej. Podobnie wyrażał się Kemba Walker, który w Meczu Gwiazd grał cztery razy. Rozgrywający Boston Celtics przyznał, że liga mogłaby w tym roku po prostu odpuścić organizację All-Star Game.

W ubiegłym roku statuetkę MVP zdobył Kawhi Leonard. Czy w tym roku powtórzy swój wyczyn?

Pierwsze piątki podane. Kto zagra w wyjściowym składzie?

Tegoroczny NBA All-Star Game rozgrywany w Atlancie odbędzie się w takim samym formacie jak w zeszłym roku. Mecz zostanie rozstrzygnięty, jeśli dana drużyna dobije do wyznaczonego wyniku. W momencie, gdy pod koniec trzeciej kwarty na tablicy wyników będzie widniał wynik 100:100 to mecz wygra ta drużyna, która pierwsza dobije do 124 punktów. Jest to ukłon w stronę tragicznie zmarłego Kobe Bryanta, który większość swojej kariery rozegrał z numerem 24.

Pierwsze piątki drużyn znowu nie będą podzielone na drużyny wschodu i zachodu. Głosowanie było potrzebne by wyłonić 10 najbardziej zasługujących zawodników, a Ci z największą liczbą głosów (fanów, dziennikarzy i zawodników ligi) będą kapitanami zespołów. Później nastąpi wybór zawodników, zupełnie jak za młodu na pobliskim boisku. Z racji tego, w tym roku kapitanami zostali LeBron James oraz Kevin Durant. Oto jak prezentują się dwie piątki tegorocznego NBA All-Star Game:



WSCHÓD:

Kyrie Irving, Nets

Bradley Beal, Wizards

Kevin Durant, Nets

Giannis Antetokounmpo, Bucks

Joel Embiid, Sixers

ZACHÓD:

Stephen Curry, Warriors

Luka Doncić, Mavericks

LeBron James, Lakers

Nikola Jokic, Nuggets

Kawhi Leonard, Clippers

Nie obyło się jednak bez kontrowersji. Wśród fanów oburzenie do pierwszej piątki wywołały dwa nazwiska – Kyrie Irving, ponieważ przez jakiś czas zniknął z ligi oraz Luka Doncić, który co prawda rozgrywa bardzo dobry sezon, jednak lepszymi statystykami indywidualnymi i drużynowymi może pochwalić się Damian Lillard z Portland Trail Blazers.

Rezerwowych poznamy 22 lutego.