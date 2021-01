Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie? Gdzie jest Kyrie Irving?

Kyrie Irving to bezsprzecznie jedna z największych gwiazd ligi NBA, ale jednocześnie człowiek, który nie raz pokazał, że posiadanie go w zespole wiąże się z kłopotami. Nadzieje na okiełznanie poglądów i wybryków koszykarza mieli Brooklyn Nets parując go z przyjacielem i inną gwiazdą ligi Kevinem Durantem. Mocno się jednak przeliczyli. Irving od kilku spotkań pozostaje nieobecny, a klub nie ma pojęcia co się z nim dzieje.

Kyrie Irving to bardzo specyficzna osoba

Rozgrywający nie ukrywa, że jest emocjonalnym człowiekiem. Bardzo mocno zaangażował się w sprawę Breonny Taylor, 26-letniej pielęgniarki, która została omyłkowo zastrzelona przez funkcjonariuszy policji w jej własnym łóżku. Irving mocno protestował fakt, że policjanci, którzy wkroczyli do złego domu, zabili niewinną kobietę i nie ponieśli żadnych konsekwencji. Rozgrywający poprosił również o czas wolny po śmierci swojego mentora Kobe’go Bryanta. To zdarzenie, oraz kontuzja sprawiły, że Irving w swoim pierwszym sezonie w Nets rozegrał jedynie 20 spotkań.

Co stało się tym razem? Jak mówią źródła “New York Post” Irving jest strasznie przejęty sprawą szturmu na Kapitol. Mówi się, że KI po prostu w chwili obecnej nie jest skupiony na koszykówce i nie chce w nią grać. Według źródeł nowojorskiego tabloidu Kyrie Irving jest po prostu przygnębiony.

To nie pierwszy dziwny występek 28-letniego rozgrywającego

Brooklyn Nets mają dość twardy orzech do zgryzienia, ponieważ gwiazda ich zespołu po prostu zniknęła. Kyrie Irving to zawodnik, który ma na swoim koncie kilka wybryków i tajemnicze zniknięcie możemy dodać do listy.

W 2017 roku Kyrie Irving otwarcie przyznał, że wierzy, że Ziemia jest płaska. Mocno tłumaczył, że swoją tezę oparł na temat informacji… z Instagrama oraz obserwacji podczas lotu samolotem. Ostatecznie wycofał swoje słowa przepraszając i twierdząc, że “zabłądził”.

Obecny sezon NBA również zaczął od “bomby”, która zszokowała cały świat związany z najlepszą ligą koszykówki na świecie. Każdy klub, jak co roku organizuje przedsezonowe spotkania z mediami, na których przeprowadzane są wywiady z każdym zawodnikiem zespołu. Kyrie Irving stwierdził jednak, że nie będzie rozmawiał “z pionkami”. Będzie za niego mówiła jego gra na boisku oraz postawa poza nim.

W momencie, kiedy ogłoszono, że nowym trenerem Brooklyn Nets zostaje Steve Nash, niegdyś świetny rozgrywający, Irving stwierdził, że czuje, że tak naprawdę drużyna nie będzie miała głównego trenera. Raz jego rolę przejmie on sam, innym razem będzie to Kevin Durant, ponieważ mogą podzielić się dużym doświadczeniem. Ostatecznie tłumaczył, że chodziło o to, że nad zespołem będą pracować wszyscy, nawet zawodnicy. Takimi wypowiedziami dołożył jednak kolejne cegiełki do swojego wizerunku zawodnika sprawiającego problemy.

Przed swoim powrotem do TD Garden, hali jego poprzedniego klubu, czyli Boston Celtics, Irving przeszedł się po niej z kadzidłem. Tłumaczył, że chce pozbyć się złych wibracji i korzystać z dóbr jakie zostawili mu jego przodkowie. Stwierdził również, że wraz z powrotem do gry Kevina Duranta (pauzował cały poprzedni sezon 19/20 z powodu zerwania ścięgna Achillesa) w końcu, pierwszy raz w karierze będzie grał w zespole z graczem, który potrafi trafiać ważne rzuty w końcówkach meczów. Fakt jest jednak taki, że przez 4 lata grał w jednym zespole z LeBronem Jamesem. Razem z Jamesem zdobyli mistrzostwo, a LBJ nie raz błyszczał w decydujących momentach.

Co się obecnie dzieje z Irvingiem?

Tak jak wspomniałem wcześniej, ani Brooklyn Nets, ani jego koledzy z drużyny nie wiedzą, gdzie dokładnie podziewa się Kyrie Irving. Na raportach przedmeczowych, obok nazwiska rozgrywającego widnieje napis “nieobecność z powodów osobistych”. Według najnowszych plotek Kyrie Irving znajduje się obecnie w Toronto. Imprezuje tam u boku Drake’a i szykuje się na 30-ste urodziny jego siostry. Na Instagramie pojawiły się filmiki i zdjęcia, na których widać Irvinga w świetnym humorze i nie wydaje się być “przygnębionym szturmem na Kapitol”. Oczywiście, istnieje szansa, że są to materiały z przeszłości, jednak źle to wygląda.

Jak rozwinie się sytuacja z Irvingiem i co zrobi z tym liga? Tego nie wiemy, ale na pewno wkrótce się o tym przekonamy. Podpisując Irvinga Brooklyn Nets mieli nadzieje na walkę o mistrzostwo NBA, najpierw muszą poradzić sobie z niesfornym charakterem swojego rozgrywającego. Po 11 spotkaniach Nets notują bilans 5-6 i zajmują 10. miejsce w Konferencji Wschodniej. Kyrie Irving po 7 meczach notuje średnie na poziomie 27,1 punktów, 6,1 asyst i 5,3 zbiórek na mecz.