Nocleg w Kościelisku? Apartament Karpielówka A-9 Premium. Opinia

Jakiś czas temu byłem na tygodniowym pobycie na Podhalu. Zamiast hotelu wybrałem apartament Karpielówka A-9 Premium, który kusi lokalizacją, pięknymi widokami i bardzo ładnym wystrojem wnętrza. Postanowiłem podzielić się z Wami opinią na temat tego miejsca. Kto wie, może… pomoże Wam w podjęciu decyzji czy wybrać ten nocleg w Kościelisku, czy szukać czegoś innego.

Od razu zaznaczam, wyjazd ten został pokryty z własnych środków, nie jest to więc opinia sponsorowana. Są to tylko i wyłącznie moje spostrzeżenia po tygodniowym pobycie w tym miejscu. Dlatego zarzuty, które będą sugerować, że jest to tekst opłacony przez właścicieli będą bezpodstawne. Zapewne zastanawiacie się, dlaczego od razu o tym piszę. Cóż, jest to jedno z najładniejszych miejsc (mam na myśli hotele / apartamenty / pokoje), w których miałem okazję przebywać podczas pobytu na Podhalu. Ale do rzeczy.

Apartament Karpielówka A-9 Premium – opinia

Zacznijmy może od cen. Jeśli wybieracie się do Zakopanego czy ogólnie na Podhale w kilka osób, warto wybrać apartament. Cena w takim przypadku jest zdecydowanie niższa niż w hotelach, a standard nadal jest zachowany, jak nie lepszy w niektórych opcjach! Krótko mówiąc – wyjdzie Wam taniej, niż jakbyście spali w hotelu czy willi, których jest mnóstwo. Apartamenty zazwyczaj są nowe, albo prawie nowe, a dodatkowo bardzo dobrze wyposażone. Minus? Wszystko zależny od tego, po co udajemy się do Zakopanego. Jeśli imprezować i spędzać czas na Krupówkach, raczej odradzam. Autem macie pięć kilometrów, czyli całkiem znośnie. Ot, dziesięć minut jak nie będzie korków. Wesoło robi się, gdy stwierdzicie, że wybierzecie się na spacer. Co prawda odcinek jest krótszy o kilometr, ale szczerze wątpię, że pokonacie go w mniej niż godzinę. Szczególnie po mocnym biesiadowaniu w karczmach.

OK, wracając do cen, bo przecież o tym miałem pisać. Wszystko zależy od ilości osób, jakie będą przebywać w tym miejscu. Sześćdziesiąt pięć metrów kwadratowych mówi samo za siebie. Apartament Karpielówka A-9 Premium pomieści osiem osób (o tym zaraz napiszę). Najtaniej, czyli 343 zł za dobę będzie poza sezonem, tj. 03-05 – 02-06. Następnie krótka podwyżka o dwie stówki na nocy na Boże Ciało (oj górale, górale) i wracamy do najniższej ceny w terminie 06-06 – 25-06. Najdroższy będzie oczywiście sylwester, który podnosi cenę do 1299 zł za dobę. Powariowali.

Osiem osób? OK, jeśli lubicie się mocno integrować

Prezentowany apartament posiada dwie niezależne sypialnie, duży salon z kominkiem, taras z najpiękniejszym widokiem jaki tylko można sobie wymarzyć, oczywiście kuchnię i łazienkę. Standard – daję 4/6. Nie jest wybitnie jakościowo, ale na pewno czysto, schludnie, trochę po góralsku. Tak jak lubię. Z resztą, widać to na zdjęciach. Łóżka są wygodne, w każdej z sypialni mamy okno z widokiem na panoramę Tatr. Jedna z nich ma telewizor. Nie martwcie się – co prawda są przeszklone, jednak posiadają zasłony, które skutecznie oddzielą je od reszty apartamentu.

W salonie, a raczej w części, gdzie będziecie jedli posiłki również umieszczono duży TV. Minus za stały stelaż, który nie pozwala na zmianę kąta. Jest on umieszczony w tak głupim miejscu, że bardzo trudno oglądać cokolwiek. Z resztą, kogo to obchodzi. Nie jedziecie w góry oglądać nudnych seriali. Kuchnia oferuje ogromne blaty, dzięki czemu będziecie mogli przyrządzać w komfortowych warunkach posiłki. Jest ona wyposażona bardzo dobrze, chyba najlepiej z wszystkich apartamentów w jakich miałem okazję przebywać. Pralka, zmywarka, sztućce, talerze, kieliszki – dosłownie wszystko w ilościach nadprogramowych. Zachwycić się można również… łazienką. Co prawda jej wystrój jest normalny, jednak prysznic jest tak duży, że będziecie mogli się w nim kąpać… wszyscy. Ah, z okna łazienki widać Gubałówkę. Tak więc odwiedzajac apartament Karpielówka A-9 w Kościelisku z każdej strony będziecie mogli podziwiać piękny widok.

Znów się rozpisałem, a miałem kilka słów „powiedzieć” o tej integracji. Jak już wspomniałem, w apartamencie może spać osiem osób. Prosta kalkulacja, poza sezonem wychodzi 61 zł za osobę za dobę, czyli cena wręcz idealna. Jest jedno „ale”. O ile w tych dwóch sypialniach faktycznie może spać cztery osoby, o tyle kolejna „czwórka” musi być bardzo blisko siebie w salonie – na dwóch sofach. Mega słabe. Oczywiście widać to na zdjęciach i na taki nocleg zdecydują się osoby, które faktycznie się siebie nie wstydzą, ale trzeba mieć to na uwadze.

Nocleg w Kościelisku – co mi się podobało, a co nie

Apartament Karpielówka A-9 Premium w Kościelisku oferuje przede wszystkim przepiękny widok na Tatry. Prawdę mówiąc, cały czas mogłem sobie siedzieć w salonie by podziwiać panoramę. Nie pamiętam, by jakikolwiek pensjonat oferował mi równie fajny widok. Może Willa Mnich w Zakopanem, ale cóż, nie był tak spektakularny jak w przypadku Karpielówki. Apartament sam w sobie również jest urządzony stylowo – z jednej strony nowocześnie, z drugiej jednak sporo jest tu akcentów góralskich. Plus za fajną lokalizację kominka, a tuż przy nim huśtawki. Kobiety, które lubią chwalić się fotkami w mediach społecznościowych będą w siódmym niebie. Niestety, o drewno musicie zadbać sami, gdyż dzwoniąc do Zakopane Apartamenty takowego dodatku nie oferuje. Tak czy inaczej, nie jest to problem, gdyż wystarczy na OLX.pl wpisać „drewno kominkowe Zakopane”. Ja kupiłem worek za 15 zł od jakiegoś lokalnego… drwala.

Zachwycałem się widokiem, wspomniałem o wnętrzu. Czy apartament Karpielówka A-9 Premium w Kościelisku ma jakieś wady? Jasne, że tak. Przede wszystkim droga dojazdowa. Jest fatalna. Nie dość, że sama lokalizacja jest słabo oznaczona, to jeszcze jeździ się po jakiś płytach, które mają wielkie dziury. Droga była nieodśnieżona. Kolejna sprawa – w łazience było zimno. Co prawda po interwencji ambasadorka tego miejsca zasugerowała, że przyniesie farelkę, jednak nie o to mi chodziło. Skoro za coś płacę, to ma wszystko działać perfekcyjnie. Przyczepić się można również do oświetlenia. Połowa żarówek była spalona, przez co wieczorami trudno było dostosować oświetlenie do indywidualnych preferencji. Panel z kurkami od ogrzewania podłogowego (chyba od tego) nie był zabezpieczony, przez co np. jakieś dziecko mogłoby coś uszkodzić. Najwidoczniej coś już ktoś przede mną kombinował z ogrzewaniem łazienki, ale się nie udało.

Tatry w czasie pandemii

Podobało mi się podejście do tematu pandemii. Tak naprawdę odbiór i zdanie apartamentu było bezkontaktowe. Klucze i karty otwierające apartament były ukryte w sejfie. Osoba odpowiedzialna za zarządzanie obiektem skontaktowała się ze mną aby przedstawić szczegóły, między innymi pin do sejfu. Wejście główne również było dobrze zabezpieczone. Klatka schodowa czysta, ładna, na ścianach widniały fajne, stare zdjęcia z Tatr.

Nocleg w Kościelisku. Polecam apartament Karpielówka A-9 Premium czy nie?

Przyznam szczerze, że cena/jakość była aż nadto akceptowalna. Piękny widok, bardzo ładne wnętrze, wzorowo wyposażone. Lokalizacja świetna na wypady w Tatry. Ogromny plus za ciszę i spokój. Jest to miejsce dla kogoś, kto przyjeżdża w góry aby się wyciszyć, odpocząć. Zdecydowanie Karpielówka A-9 Premium mu to zapewni. Pomimo kilku małych wpadek uważam, że jest to miejsce godne polecenia.

Jeśli chodzi o okolicę, w pobliżu mamy dwa sklepy i karczmy, które oczywiście dowożą jedzenie wprost pod drzwi. W pobliżu znajduje się jeden z najpopularniejszych stoków – Szymoszkowa. Oczywiście, wszędzie raczej będziecie dojeżdżali samochodem, jednak coś za coś – uniknięcie korków znanych z centrum Zakopanego.