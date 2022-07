Norman Parke kończy z „freakowymi” organizacjami MMA!

Norman Parke to dobrze znany polskiej publiczności zawodnik. Popularny „Stormin” po walce z Szeligą zapowiedział koniec z „freakowymi” eventami.

Z UFC do Fame MMA

Norman Parke to profesjonalny zawodnik MMA. Przez jego liczne występy wielu kibiców w Polsce i na Świecie zapomniało, że kiedyś Irlandczyk należał do najlepszej organizacji MMA. UFC zainteresowało się poczynaniami „Stormina” w 2012 roku. Wtedy to Norman Parke został zaproszony do wzięcia udziału w popularnym show The Ultimate Fighter, gdzie do wygrania był kontrakt z UFC. Irlandczyk wygrał finałową walkę z Colinem Flatcherem. W Amerykańskiej federacji stoczył 9 walk z czego 5 wygrał. Polskiej publiczności znany jest przede wszystkim z występów na KSW, gdzie toczył znakomite pojedynki przeciwko: Gamrotowi, Mańkowskiemu czy Sowińskiemu. Jego kariera skierowała się mocno w stronę „freakfightów”.

Norman Parke zagranicznym królem „freakfightów” w Polsce

Doświadczenie Normana było wielokrotnie wystawiane na próbę przez włodarzy „freakowych” organizacji. Walczył na zasadach boksu, kickboxingu czy w rzymskiej klatce. Na tych eksperymentach zbił fortunę.

Norman Parke stoczył w swojej karierze 38 zawodowych walk i w ostatnim czasie zapragnął powiększyć ten „dobytek” o kolejne starcia. Swoim wpisem w mediach społecznościowych zapowiedział koniec z „freakowymi” organizacjami.

Doszło do tego. Że dzisiaj zdecydowałem się opuścić wszystkie freakowe organizacje z Polski! Kończę z tymi organizacjami i koncentruje się dalej na mojej profesjonalnej karierze. Zrozumcie te decyzję. To już koniec!

Czy to ostateczna decyzja Irlandczyka? Czy popularny „Stormin” wystąpi jeszcze we freakowych organizacjach?

