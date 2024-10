Sztuka i moda szły w parze od zawsze. A gdyby tak połączyć modę z efektownymi dziełami polskiego artysty pochodzącego z Sanoka? Zdzisław Beksiński i Medicine zaskakuje, szokuje, a może trochę przeraża? Jedno jest pewne – nowa kolekcja zwraca na siebie uwagę za sprawą enigmatycznych dzieł artysty, które pojawiają się na odzieży.

Zdzisław Beksiński i Medicine. Sztuka połączona z modą.

Nie interesowałeś się sztuką? A może czas spróbować? Masz świetną okazję, jeśli przy okazji chcesz kupić kilka ubrań. To dlatego, że w sklepach sieci Medicine pojawiła się najnowsza kolekcja, która poświęcona jest twórczości polskiego artysty. Zdzisław Beksiński to przede wszystkim ekspresjonizm, surrealizm i indywidualny, niepowtarzalny wręcz styl. Sam autor był przecież artystą wszechstronnym. Fotografia, rzeźba, rysunek, grafika komputerowa, a nawet malarstwo. Przyglądając się bliżej dziełom Zdzisława Beksińskiego możemy doświadczyć ciekawości, ale i niepokoju i lęku. To wizjoner, a jego dzieła są bardzo nietypowe, bowiem łączą detal oraz wyobrażenie o strachu, przemijaniu oraz śmierci. Ciekawostka – jego obrazy nie posiadają tytułów. To sprawia, że możemy interpretować je indywidualnie, doświadczając tego, co nie odkryte.

Zdzisław Beksiński i Medicine. Nowa kolekcja już w sklepach i na stronie

Co zobaczysz na ubraniach prezentujących dzieła Beksińskiego? Przede wszystkim był on znany z malarstwa fantastycznego. Wizje, marzenia senne, motywy egzystencjonalne czy szeroko pojęta abstrakcja. To właśnie tak wyglądają nowe t-shirty, bluzy czy koszule. Warto wspomnieć również o tym, że nowa kolekcja marki Medicine została stworzona we współpracy z Muzeum Historycznym w Sanoku. To właśnie do tego miejsca przekazał w formie testamentu wszystkie swoje prace artysta. Zresztą, z Sanoka przecież pochodził i tam też został pochowany po tragicznej śmierci.

Na grafikach zobaczymy nie tylko te najsłynniejsze dzieła Beksińskiego. Pojawiają się tam inne, nieco mniej znane grafiki, które wykonał w różnych okresach swojego życia. Warto wiedzieć o tym, że zostały one stworzone w technikach takich jak rysunek, fotografia czy obraz. Jak na artystę z Sanoka przystało, praktycznie każdy element kolekcji to głównie mrok oraz tak zwana aura tajemniczości. Nic dziwnego. To właśnie takie motywy ukazują się w obrazach Zdzisława Beksińskiego. Mam na myśli zarówno tajemnicze postacie, rozpadające się struktury, wizje apokaliptyczne czy gotyckie katedry. Łączy je jedno – jednolita tonacja barwna oraz ciekawa, rozmaita kolorystyka. Co ciekawe, nie tylko grafiki zobaczymy na ubraniach z tej kolekcji. Pojawiają się tam także cytaty artysty, które odzwierciedlają jego twórczość.

W sztuce Zdzisława Beksińskiego na szczególną uwagę zasługuje dynamizm, a ewolucja stanowi jej stały element. Znajduje to wyraz w twórczości niezwykle wszechstronnej, w której na najwyższy poziom artysta wyniósł nie tylko malarstwo – obiekt powszechnego zachwytu – ale również rysunek, fotografię artystyczną, rzeźbę czy grafikę. W tak różnych dziedzinach Beksiński pozostawał stale wierny sobie i potrafił odciskać niepodrabialne, na wskroś osobiste piętno. Ten autentyzm, w połączeniu z niezwykłą siłą ekspresji, techniczną wirtuozerią, a przede wszystkim niezrównaną potęgą wyobraźni leży u podstaw fenomenu jego twórczości i czyni ją zjawiskiem tak popularnym, a jednocześnie unikatowym. Wyrazem tej popularności jest nowa kolekcja odzieżowa Medicine, inspirowana bogatą i różnorodną twórczością Zdzisława Beksińskiego. Dedykowana wybitnemu artyście, adresowana jest do jego entuzjastów i wszystkich miłośników sztuki. Kolekcja jest autoryzowana przez Muzeum Historyczne w Sanoku Dyrektor Muzeum Historycznego w Sanoku, Jarosław Serafin.

Zdzisław Beksiński x Medicine – nowa kolekcja

Kolekcja, która ukazuje dzieła polskiego artysty jest skierowana zarówno do mężczyzn, jak i kobiet. W ofercie znajdziemy zarówno t-shirty, jak i koszule czy sukienki. Gdzie jej szukać? Wystarczy, że odwiedzicie tą stronę, bądź oczywiście udacie się do jednego ze stacjonarnych sklepów. A co ja sądzę o tej kolekcji? Zdecydowanie przypadła mi do gustu. Odważne, abstrakcyjne dzieła Beksińskiego na ubraniach marki Medicine przykuwają wzrok i pokazują nam, że nie boimy się ubierać czegoś, co zawiera nietuzinkowe, budzące w pewnym sensie lęk dzieła. Osobiście nowa kolekcja wywarła na mnie pozytywne wrażenie, bez dwóch zdań. A co Wy o niej sądzicie?

