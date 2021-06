Nowe przepisy ruchu drogowego mówią jasno – na pasach bez smartfonów!

Wraz z dniem 1 czerwca, do życia weszły przepisy dotyczące bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym. Według najnowszych zmian, piesi nie mogą korzystać ze smartfonów w momencie kiedy przechodzą przez jezdnię. Co jeszcze mówią nowe przepisy ruchu drogowego?

Nowe przepisy ruchu drogowego weszły w życie

Zmiany, które wprowadzono do przepisów ruchu drogowego mają przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo pieszych. Główna zmianą, która została wprowadzona do prawa jest pierwszeństwo pieszego podczas wchodzenie na jezdnię. Oczywiście tyczy się to miejsc do tego przeznaczonych. Nowe prawo wprowadzone do przepisów drogowych obowiązuje wszystkie pojazdy, poza tramwajem. W tym przypadku, pierwszeństwo pieszego obowiązuje tylko wtedy, kiedy znajdujemy się na przejściu.

Przepisy ruchu drogowego wprowadziły również zmiany, do których musi przystosować się każdy kierowca poruszający się w ruchu drogowym. Od teraz kierujący pojazdami muszą zachować szczególną ostrożność oraz poruszać się z mniejszą prędkością. Wszystko to, aby pozwolić pieszemu na bezpieczne przejście przez pasy i zmniejszyć ryzyko niebezpiecznego zdarzenia na drodze.

Piesi również muszą przystosować się do nowych zasad

Nowe przepisy ruchu drogowego nie dotyczą jedynie kierowców pojazdów. Piesi również muszą dostosować się do nowych zasad, które mają zapewnić im większe bezpieczeństwa podczas przechodzenie przez jezdnie czy torowisko. Niezmienna pozostała zasada zachowania szczególnej czujności. Najważniejszą zmianą jest jednak całkowity zakaz korzystania ze smartfona czy innego urządzenia elektronicznego w momencie wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię i torowisko. Tyczy się to zarówno miejsc do tego przeznaczonych, jak i tych bez specjalnie wyznaczonej strefy.