Podczas gali The Game Awards 2023 wielbiciele boga wojny Kratosa, dostali szokującą, ale bardzo dobrą wiadomość. Okazuje się, że wkrótce na ich konsole trafi God of War Ragnarok: Valhalla, DLC, które wprowadzi wiele nowości do jednej z najlepszych gier 2022 roku. Najlepsze jest to, że ten dodatek będzie całkowicie darmowy!

The Game Awards 2023 zdradziło świetne wieści

Druga część przygód Kratosa i jego syna Atreusa trafiła do graczy w listopadzie 2022 roku. God of War Ragnarok został stworzony z myślą zarówno o starej generacji PlayStation 4, jak i nowszej odsłony konsoli. Tytuł przyjął się bardzo dobrze, zyskał nie tylko pochlebne opinie wśród graczy, ale również i wśród dziennikarzy. Ponad 15 milionów sprzedanych egzemplarzy tylko potwierdza, że studio Santa Monica Studios stworzyło naprawdę bardzo dobrą grę.

Na zdjęciu screen z gry “God of War” z 2018 roku!

Kiedy wydawało się, że Rangarok nie dostanie żadnego dodatku i ten projekt nie zostanie w żaden sposób “doładowany” nową zawartością, tak samo, jak było to w przypadku pierwszej części z 2018 roku, podczas tegorocznego plebiscytu The Game Awards 2023 zdradzono, że do rąk graczy trafi DLC God of War Ragnarok: Valhalla!

God of War Ragnarok: Valhalla będzie darmowym DLC

Wyznaję zasadę, że “za darmo, to uczciwa cena”, dlatego też wieści o tym, że God of War Ragnarok: Valhalla będzie darmowe, z pewnością ucieszyło również miliony graczy na całym świecie. I od razu zaznaczmy, że jeśli chcecie w pełni zrozumieć historię opowiedzianą w DLC, to lepiej, abyście skończyli podstawową wersję gry, ponieważ będzie do niej pełno nawiązań.

Darmowy God of War Ragnarok wpadnie w twoje ręce za kilka dni!

Sama Valhalla będzie epilogiem wydarzeń z podstawowej wersji gry i pomimo tego, że ma być to osobna historia, to jednak dla lepszego zrozumienia fabuły, lepiej, abyśmy wiedzieli, jak skończyła się wcześniejsza produkcja. W Valhalii Kratos, wraz z Mirmirem, trafi do tytułowej krainy, gdzie będzie musiał stawić czoła duchom swojej przeszłości oraz pokonać przeszkody, które pod nogi rzuci mu tamtejszy świat.

Darmowe rozszerzenie dla posiadaczy podstawowej wersji gry będzie dostępne od 12 grudnia 2023 roku.

Źródło: PlayStation