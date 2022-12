Oto nowy Hyundai Kona 2023 i tak jak przyzwyczaiła nas już koreańska marka wygląda dość futurystycznie. Już na pierwszy rzut oka widać, że nowej Konie się urosło, a co najbardziej cieszy to to, że zostaną z nami odmiany spalinowe.

Nowy Hyundai Kona 2023 zaskakuje w wielu aspektach.

Hyundai Kona 2023 – segment B plus?

Obecna generacja Hyundaia Kona należała do tej górnej granicy segmentu B, a nowy model stał się jeszcze większy. Będzie dokładnie o 15 cm dłuższa, o 6 cm zostanie wydłużony rozstaw osi, a również i o 2,5 cm urośnie jej szerokość. Z długością 4355 mm bliżej jej już do mniejszych aut segmentu C. Może nie będzie rywalizować z autami pokroju Tiguan, ale zdecydowanie jest to jeszcze większa konkurencja dla VW T-Roc czy Skody Kamiq.

Stylistycznie auto widać, że czerpie z nowego nurtu, którym idzie Hyundai. Auto wyglądem i swoimi paskami LED z zewnątrz przypomina odrobinę auta elektryczne z gamy IONIQ.

W środku deskę rozdzielczą starszego modelu zastąpił jeden większy ekran składający się z 2 wyświetlaczy po 12,3-cala. Natomiast panel klimatyzacji jak widać wciąż ostał się z wieloma fizycznymi przyciskami. Co nas bardzo cieszy, że producenci słuchają się głosów użytkowników. Środek jest dość spójny i bez wielkiego przepychu. Widać spory wkład w jego ergonomię.

Cztery odmiany, cztery różne stylizacje

Nowy Hyundai Kona 2023 będzie oferowany w 4 wariantach, z czego każdy z nich będzie wyróżniała nie tylko jednostka napędowa, ale i również zmiany stylistyczne. Z salonu będzie można wyjechać wersją spalinową, hybrydową, elektryczną i w odmianie N-Line. Dla przykładu widać, że odmiana elektryczna będzie wyróżniać się pikselowymi wstawkami w zderzakach, czy 19-calowymi felgami. Inne odmiany np. N-Line to czarny dach, lusterka, spojler czy inne zderzaki oraz 19-calowe felgi. Więcej dowiemy się zapewne już bliżej premiery.

Tak samo tajemnicą są jeszcze jednostki napędowe. To co zagości pod maską zakładamy, że będzie w jakimś stopniu pokrewne z nową KIA Niro. Czyli można spodziewać się hybrydy 141 KM czy elektryka 204 KM.