Wczoraj odbyła się polska premiera nowego „elektryka” z Azji. Hyundai Ioniq 6 zachwyca stylistyką! Co jeszcze mogę powiedzieć o tym samochodzie po statycznej prezentacji?

Hyundai Ioniq 6 to kosmiczny samochód!

Nagłówek to idealne podsumowanie tego jak wygląda nowe elektryczne auto marki Hyundai. Ioniq 6 to stylistyczny popis umiejętności koreańskich inżynierów. Aerodynamiczna sylwetka przykuwa wzrok, a popisowo „narysowany” tył auta przywodzi na myśl podobieństwo do 911-tki. Przód auta jest dużo bardziej stonowany i może przypaść do gustu osobom odnajdującym się w klasycznych kształtach.

Hyundai Ioniq 6 jest zaprojektowany od podstaw na nowej płycie E-GMP. Konstrukcja charakteryzuje się umieszczeniem osi w skrajnych dla samochodu punktach. Dzięki temu zabiegowi baterie umieszczone w podłodze dociążają samochód marki Hyundai wpływając pozytywnie na jego warunki jezdne. To co rzuca się w oczy to zastosowanie kamer zamiast lusterek, co znacznie podnosi cechy aerodynamiczne pojazdu oraz wygląda bardzo nowocześnie. Dodam tylko, że to rozwiązanie mieliśmy przyjemność sprawdzić podczas testu Hondy E. Potencjalni klienci będą mieli do wyboru jedenaście kolorów nadwozia. Jeśli chodzi o koła, będzie można wybrać pośród dwóch rozmiarów: 18 i 20 cali.

Premiera Hyundai Ioniq 6 - Koreańczycy znowu zaskakują!

Wykończenie wnętrza Ioniq 6 stoi na wysokim poziomie pod względem materiałowym. Do wyboru są dwa warianty kolorystyczne: jasny oraz ciemny. Do wykończenia użyto skóry naturalnej oraz materiałów recyklingowych tj. plastikowe butelki czy sieci rybackie. System multimedialny jest obsługiwany przez dwa, 12-calowe ekrany skomponowane w całość. Wygląda trochę jak w Mercedesie Klasy S W222 przed liftingiem, bądź w poprzednim Mercedesie Klasy E.

Moc? Bez szaleństw.

Kosmiczny wygląd Ioniq 6 mógłby sugerować chęć zaimplementowania ogromnej mocy pod maską. Mam tu na myśli osiągi, które mogłyby konkurować z wynikami Kii EV6 GT. Okazuje się, że Koreańczycy podeszli do sprawy bardzo rozsądnie. W Polsce Hyundai Ioniq 6 będzie oferowany z napędem na tył oraz na cztery koła. Do wyboru klienta zostaną oddane trzy warianty mocy: 151, 229 i 325 KM. Baterie, które będą sercem „elektryka” będą występowały o pojemnościach 53 lub 77 kWh.

Architektura 800 V pozwoli na ładowanie akumulatorów na stacjach szybkiego ładowania o mocy nawet do 350 kW, dzięki czemu po 15 minutach postoju będziemy w stanie kontynuować podróż na dystansie 350 km. Pełne naładowanie baterii topowej odmiany ma zapewnić zasięg przekraczający 600 km w cyklu WLTP.

Premiera Hyundai Ioniq 6 - Koreańczycy znowu zaskakują!

Hyundai Ioniq 6 łamie rekordy!

W ciągu pierwszych 24 godzin od rozpoczęcia sprzedaży w Korei Południowej, Hyundai Ioniq 6 został zarezerwowany przez ponad 34 tysiące klientów. Tym samym przebił prawie dwukrotnie wynik jaki ustanowił zeszłoroczny Ioniq 5. Ceny nowego samochodu nie są jeszcze znane, na ich publikacje będziemy musieli poczekać do 2023 roku.