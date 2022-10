Nowy iPad będzie posiadał ogromny wyświetlacz. 16-cali w tablecie Apple?

Oferta Apple pod względem tabletów cały czas się powiększa. Gigant z Cupertino szykuje jednak urządzenie, które będzie zdecydowanie większe niż dotychczasowe zaprezentowane. Nowy iPad ma mieć podobno 16-cali. Czy w to w ogóle ma sens?

16-cali w tablecie to nie za dużo?

Oferta urządzeń od Apple co roku jest odświeżana, a co jakiś czas do portfolio dodawany jest nowy produkt, który ma przykuć uwagę klienta. Takim urządzeniem ma być nowy iPad, który ma zadebiutować w kolejnych miesiącach. Tablet ten będzie wyróżniał się na tle innych urządzeń Apple tego typu, ponieważ będzie miał aż 16-cali.

16-calowy iPad okaże się sukcesem?

Apple ostatnio zaprezentowało dwa ciekawe modele tabletów – iPad 10 i iPad Pro, które napędzane są najnowszym procesorem M2, który znajduje się w laptopach amerykańskiego producenta. Tak mocna jednostka sprawia, że tablety pozwalają na swobodną pracę, co może sugerować, że gigant chce zastąpić nimi laptopy. Nowy iPad z przekątną 16-cali tylko by to potwierdził.

Nowy iPad zamiast MacBooka?

Najnowsze informacje mówią, że gigant z Cupertino pracuje nad 16-calowym iPadem. Mówimy więc tutaj o urządzeni, które swoimi wymiarami dorównuje niektórym MacBookom. Nowy iPad ma być skierowany przede wszystkim do grafików i projektantów, dla których tak duży wyświetlacz jest naturalnym narzędziem pracy.

Nowy iPad Pro zastąpi Twojego MacBooka?

Więcej informacji nie ma, więc nie wiemy, czy nowy iPad będzie urządzeniem z serii Pro, czy może standardowej. Niemniej jednak może się wydawać, że Apple powoli chciałoby zastąpić swoje laptopy tabletami. Do tych urządzeń przecież można również podłączyć klawiaturę i korzystać z niego właśnie jak z MacBooka. Firma stara się również wdrożyć do tabletów odchudzoną wersję MacOS, która zwiększyłaby ich możliwości.

Urządzenie miałoby zadebiutować w 2023 roku.

Źródło: 9to5mac