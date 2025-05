Nowy luksusowy Mercedes w sedanie za 999 zł? Tak, to możliwe

Marzy Ci się jazda samochodem z gwiazdą na masce? Teraz masz niebywałą okazję, by luksusowy Mercedes w sedanie pojawił się w Twoim garażu. Mowa o Klasie A Limuzyna w wersji A 200. Opcje są dwie: najem bądź zakup. Zobacz szczegóły.

Mercedes w sedanie za 999 zł. Mowa o modelu A200 w najmie Lease&Drive. Na zdjęciu Mercedes-Benz A250e. Fot.: MenWorld.pl.

Nie wiem czy wiecie, ale Mercedes-Benz zrezygnował z tego modelu. Podobno Klasa A czwartej generacji, produkowana od 2018 roku jest tą ostatnią, po którą możemy zgłosić się do salonu. Wydaje mi się, że ta sytuacja sprawiła, że masz świetną okazję, by ten Mercedes w sedanie trafił w Twoje ręce. Auto zostało wyposażone w silnik benzynowy 1.3 o mocy 163 KM + 14 KM (miękka hybryda). Marka przeceniła ten konkretny model ze 174 365 zł na 144 900 zł. Jeśli zdecydujesz się na Lease&Drive dla firm, przy wpłacie 10% (14 490 zł brutto) będziesz przez 24 miesiące płacił 999 zł netto (1229 zł brutto). Zakładając, że pasuje Ci roczny przebieg na poziomie 15000 km.

Mercedes w sedanie za 999 zł miesięcznie. Co otrzymujesz w tej cenie?

Jest to specjalny, konkretny model z miękką hybrydą, która współpracuje z 7-biegowym dwusprzęgłowym automatem 7G-DCT. Co ciekawe, auto musisz kupić za pośrednictwem Salon Online Mercedes-Benz. Aby zarezerwować A200, kliknij w ten link. Domyślam się, że lada moment tego auta nie będzie w ofercie. Tym bardziej, że A200 w takiej konfiguracji to najtańszy benzynowy samochód marki Mercedes-Benz dostępny w ofercie. Rzecz jasna, mam na myśli o racie, którą musimy płacić za najem tego modelu.

Co otrzymujemy za tą kwotę? Biały sedan jest skonfigurowany z pakietem wizualnym AMG. Mamy 18-calowe felgi aluminiowe AMG, obniżone o 15 mm zawieszenie, sportowe fotele ze sztucznej skóry, hamulce AMG i reflektory w technologii LED. Co ciekawe, auto ma podgrzewane fotele przednie, sportową kierownicę wykończoną w skórze, wyświetlacz 10,25 cali i czujniki parkowania z kamerą cofania. Wydaje mi się, że konfiguracja jest naprawdę… rozsądna.

Sportowy Mercedes w sedanie w bardzo atrakcyjnej cenie

Fakt, ta Klasa A za 999 zł zapewne szybko zniknie z oferty. Wcale by mnie to nie dziwiło. Jest jednak jeszcze jeden samochód w ofercie Lease&Drive marki Mercedes, który mnie zaciekawił. Szczególnie chodzi o ratę miesięczną. Mowa o Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC Coupe. Tak, to poprzednia generacja tego auta, ponieważ ta najnowsza dopiero powoli pojawia się w ofercie. Wracając jednak do „bohatera”, czyli CLA w wersji AMG, jest to auto z 2-litrowym silnikiem benzynowym o mocy 306 KM + 14 KM (miękka hybryda). Motor ten współpracuje z 8-biegowym automatem, oczywiście zoptymalizowanym pod kątem sportowej jazdy.

Auto może mieć 19-calowe felgi aluminiowe, rewelacyjne reflektory MULTIBEAM LED, panoramiczny dach, przyciemniane szyby, skórzaną sztuczną tapicerkę, przednie fotele przednie i oświetlenie wnętrza ambient. Oczywiście, mamy również 2-strefową klimatyzację, wyświetlacz 10,25-cali, asystenta utrzymywania pasa ruchu, aktywny tempomat i kamerę 360 stopni. Pozostaje jeszcze temat finansów. Auto możesz mieć za 1556 zł netto (1913 zł brutto) zakładając, że wpłacisz na początek 37 293 zł i będziesz wynajmował go przez dwa lata. Roczny przebieg pojazdu nie powinien przekroczyć 15 tys km. Brzmi dobrze, tym bardziej, że to Mercedes-AMG, a więc nie ma żartów, to w pełni sportowe auto.

