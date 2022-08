Zapewne chińskie marki samochodowe kojarzą się Wam głównie z elektrykami. Coś w tym jest. Tym razem mowa o aucie wyposażonym w silnik spalinowy! Wygląda świetnie, a przy okazji kosztować będzie około 90 tysięcy złotych. Czy nowy, luksusowy samochód z Chin zawojuje na europejskim rynku?

Chińskie przedsiębiorstwo Chery powstało w 1997 roku. Firma raczej nie spieszyła się z ekspansją na europejski rynek, jednak wydaje mi się, że byłaby to świetna alternatywa dla popularnych marek. Przecież wszyscy dobrze wiemy jak zaczynał Hyundai, Kia, Ssang Yong. A popatrzcie, gdzie te marki są dziś. Dlatego też uważam, że jeśli Chińczycy mają okazję, niech próbują. Na razie zaczęli powoli – od Rosji, w która motoryzacyjnie cofnęła się do lat 80-tych, jak nie dalej. Patrząc na obecną ofertę firmy Chery śmiało stwierdzam, że wiele osób zainteresowałoby się niejednym modelem. O ile jednak Tiggo 8 Pro przypomina mi mocno koreańskiego Rextona, o tyle dziś chciałbym przedstawić sedana, który wygląda rewelacyjnie.

Nowy, luksusowy samochód za 90 tys. zł? Tak, to możliwe!

Mam na myśli Arrizo 8, który jest nowością na rynku. Wielkościowo możemy porównać ten model do Skody Superb lub Toyoty Camry. Jest to więc „kawał samochodu”. Najciekawsze jest jednak to, co znajduje się pod maską. Nie, nie będzie tu o kilowatach, pojemnościach baterii czy o prędkości ładowania akumulatora. Chińska marka zdecydowała się, że auto będzie oferowane z benzynowym silnikiem 1.5 turbo, który ma generować 156 KM mocy. Przedsiębiorstwo ma również oferować Arrizo 8 z 2-litrowym motorem o mocy 245 KM. Będzie on współpracować z 7-biegową skrzynią automatyczną. Napęd będzie przenoszony na przednie koła.

Fakt, nie brzmi to jak przyjemne połączenie z luksusową limuzyną, ale nie oszukujmy się, trzeba się cieszyć, że nie jest to kolejny elektryk. Zobaczcie jak wygląda wnętrze! Zdecydowanie tutaj widać prestiż. Mowa przede wszystkim o efektownych dekoracjach, skórze czy dużych 12,3-calowych ekranach.

Najlepsze jest jednak to, ile ma kosztować Chery Arrizo 8. Podobno wyceniono go na około 140 tysięcy juanów, co przekłada się na 90 tysięcy złotych. Według mnie opcja godna rozważenia.