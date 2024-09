Tak, to już dziś odbędzie się Apple Event o nazwie „It’s glow time.” O jakim blasku mówi zespół Tima Cooka? O której rozpocznie się premiera iPhone 16? Sprawdźmy wszystko, co wiemy o iPhone 16 jeszcze przed wydarzeniem.

O której premiera iPhone 16? Co wiemy o smartfonach Apple?

It’s glow time! Co pokaże Apple podczas premiery 9 września?

Oczywiście, bohaterem dzisiejszego wieczoru będą smartfony: iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro i iPhone 16 Pro Max. Co o nich wiemy? W sumie… bardzo dużo informacji wyciekło już do sieci. Szczerze mówiąc, nie podoba mi się to. Kiedyś premiera iPhone była czymś, na co faktycznie czekał każdy i zdecydowanie, prezentacja nowych modeli potrafiła zaskoczyć. Dziś, za sprawą przecieków wiemy już praktycznie wszystko.

O której premiera iPhone 16? Co wiemy o smartfonach Apple?

Nowości w iPhone 16

Przede wszystkim mamy zyskać nowe opcje kolorystyczne, cieńszą ramkę wokół ekranu oraz nowy procesor A18 Bionic. Modele iPhone 16 i 16 Plus mają mieć zmienioną wyspę aparatów, co potwierdzają również produkty firm oferujących akcesoria do telefonów. Podobno Apple ma pochwalić się wydłużonym czasem pracy na baterii oraz udoskonaloną technologią aparatu. Karol pisał również o tym, że w iPhone 16 pojawi się nowy przycisk. Do czego będzie służył? Sugeruję sprawdzenie jego artykułu na ten temat.

Oczywiście, nie spodziewałbym się wielkich zmian względem poprzedników, dlatego jeśli posiadasz np. iPhone 14 czy nawet iPhone 13, zmiana na iPhone 16 nie wpłynie na Twoje odczucia z użytkowania tego smartfonu. OK, wszystko się może zmienić, jeśli faktycznie korzystasz z „bazowego” modelu i chcesz przesiąść się na „Pro”. Wtedy faktycznie zauważysz różnicę. Głównie mam tu na myśli odświeżanie ekranu. Mało tego, jeśli wybierzesz wariant Max, a dotychczas używałeś iPhone z mniejszym ekranem, doświadczysz wręcz kolosalnej zmiany pod kątem czasu pracy na baterii.

Osobiście byłem w szoku przesiadając się z iPhone 14 Pro Max na iPhone 15 Pro – bateria jest słabsza wręcz o połowę! Dlatego mam nadzieję, że premiera iPhone 16 przyniesie nam korzyść pod kątem lepszego akumulatora także w wariantach z mniejszym ekranem.

Apple Watch

Smartfony to jedno, ale Apple pokaże również nowe smartwatche. Mowa o Apple Watch oraz Apple Watch Ultra. Czym tym razem zaskoczy producent? Trzymam kciuki za to, by model „standardowy” zyskał nieco ostrzejsze ramki wokół ekranu, by przypominać bardziej obudowę iPhone. Coś na styl modelu Ultra. Oczywiście, zapewne zyskamy nowy procesor, lepszy ekran oraz kilka funkcji śledzenia zdrowia. Jak to bywa od kilku lat – ewolucja, a nie rewolucja.

Aktualizacja oprogramowania iOS 18

Oczywiście, dużą zmianą będzie wprowadzenie nowego systemu, który jest już testowany przez wielu użytkowników w formie bety. Szczegółowe informacje na temat iOS 18 można znaleźć na stronie producenta. Będzie to system, który ma oferować o wiele szersze pole personalizacji. Pojawią się nowe ikonki, będziemy mogli ukryć aplikacje i zablokować dostęp do nich, zmieni się centrum sterowania. Ogólnie, opcje personalizacji to mały procent tego, co ma wprowadzić iOS 18 do naszych smartfonów. Warto wspomnieć o zmianach w oprogramowaniu, co ma wpłynąć na bezpieczeństwo i komfort użytkowania smartfonu.

O której premiera iPhone 16? Co wiemy o smartfonach Apple?

It’s glow time – czas na blask. Co może oznaczać?

Ciężko powiedzieć co kryje się za tytułem nadchodzącego eventu marki Apple. Wiele osób wskazuje na nową technologię wyświetlaczy. Czy faktycznie producent ma w planach przejście na ekrany microLED, które będą jaśniejsze, a także zaoferują nam żywe obrazy? A może chodzi o nawiązanie do wirtualnej rzeczywistości? Mam tu na myśli okulary VR – Apple Vision Pro, które nadal nie są dostępne w naszym kraju.

O której premiera iPhone 16? Co wiemy o smartfonach Apple?

O której rozpocznie się premiera iPhone 16?

Olśnienia doznamy dziś, 9 września 2024 o godzinie 19:00 czasu lokalnego. To właśnie o tej porze „startuje” premiera najnowszych rozwiązań marki Apple. Gdzie ją oglądać? Przede wszystkim na stronie apple.com/apple-events. Będziemy mogli w tym celu użyć również aplikacji Apple TV. Wszystko zależy od tego, z jakiego sprzętu korzystamy.