Zbliża się wiosna, a to oznacza, że nie będziesz już mógł powiedzieć, że nie warto myć auta, bo i tak będzie zaraz padał śnieg czy deszcz. Warto więc mieć to obowiązkowe wyposażenie garażu. Co ciekawe, możesz go teraz kupić w Lidlu o 50 zł taniej. O jaki produkt chodzi?

Chyba nikt nie lubi brudnego auta, prawda? A niestety, zima nie sprzyja temu, abyśmy mogli utrzymać pojazd w dobrej kondycji wizualnej. Pamiętajcie, że sól, która hurtowo jest sypana na drogi może powodować problemy z blacharką w każdym pojeździe. Dlatego też uważam, że jeśli masz dostęp do prądu i wody, powinien to być obowiązkowy element w garażu. O czym mowa? Oczywiście o myjce ciśnieniowej, dzięki której pozbędziesz się nie tylko soli, ale każdego brudu, który “przykleił się” do karoserii Twojego pojazdu. Tak się składa, że znalazłem dwie fajne promocje na tego typu sprzęt. Jedna z nich jest bardzo łatwa do zorganizowania, gdyż kupisz ją stacjonarnie w Lidlu.

Obowiązkowe wyposażenie garażu. Kup je w Lidlu 50 zł taniej!

Obowiązkowe wyposażenie garażu. Twoje auto Ci podziękuje

Auto jak auto, ale pomyśl o portfelu. Chyba doskonale każdy z nas zdaje sobie sprawę jak drogie są naprawy blacharskie. A nie oszukujmy się, wiele samochodów – szczególnie tych z nieocynkowaną karoserią ma po zimie spory problem. Właśnie dlatego sugeruję wyposażyć się w myjkę ciśnieniową. Nie tylko zyskacie w przypadku kwestii estetycznych, ale również wasz samochód “odwdzięczy się” tym, że blacharza będziecie omijać szerokim łukiem.

Z resztą, nie oszukujmy się – kto lubi jeździć brudnym autem? Chyba nikt. Właśnie dlatego, jeśli macie możliwość, zachęcam do wyposażenia swojego garażu w myjkę ciśnieniową. Utrzymanie lakieru w dobrej kondycji za jej pomocą jest o wiele łatwiejsze. Warto również pomyśleć o tym, że mycie samochodu na “publicznej” myjni bezdotykowej jest coraz droższe. Rozumiecie to, że widziałem już filmiki z miejsc, gdzie życzą sobie 1 zł za zaledwie 20 sekund mycia? Pamiętam jak jeszcze jakiś czas temu było to 60 sekund. Tym bardziej powinniście pomyśleć o myjce. Oczywiście, o ile posiadacie dostęp do wody i prądu, gdyż taki sprzęt tego wymaga.

Gdzie kupię tanią, a dobrą myjkę ciśnieniową?

Oczywiście, najlepiej iść np. do Kaerchera i wybrać jakiś model. Warto jednak wiedzieć o tym, że producent ten ma często drogi sprzęt. Dlatego jeśli ma to być Twoja pierwsza myjka ciśnieniowa, może należy spróbować czegoś nieco tańszego? Przykładem może być Parkside PHD 135 D5 czyli produkt dostępny w Lidlu. Przeanalizowałem specyfikację techniczną i stwierdzam, że to faktycznie dobra opcja. Wspomniany model oferuje moc na poziomie 1800 W, ciśnienie maksymalne 135 bar, a pompka potrafi pompować 420 litrów wody na godzinę. Oczywiście, można domontować końcówkę z środkiem czyszczącym, a wąż ma 7 metrów długości. Taki model kosztuje dziś w sklepie Lidla 399 złotych. Co ciekawe, możecie zamówić go online z dostawą gratis!

Jeśli jednak chcecie coś sprawdzonego przez wiele osób, można skusić się na Karcher K5 Basic. Jest to jednak model znacznie droższy, gdyż kosztuje około 1000 zł! Myjka ta generuje 2100 W mocy, pompka ma wydajność na poziomie 500 litrów na godzinę, a w zestawie znajduje się wąż o długości 8 metrów. Czy warto? Analizując opinie użytkowników wiele osób sugeruje, że tak. Ja osobiście wybrałbym jednak ten tańszy model z Lidla, ale to tylko moja prywatna opinia.

