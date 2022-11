Bosch Unlimited 7 to nowy odkurzacz pionowy wyposażony w wydajny akumulator oraz liczne akcesoria ułatwiające utrzymanie naszego domu w czystości. Czym jeszcze cechuje się nowy model oprócz tego, że potrafi „rozkręcić się” do 66 tysięcy obrotów na minutę i potrafi zbierać kurz na poziomie 99,9%? Sprawdźmy.

Oczywiście, nie jest to recenzja, w żadnym wypadku, a po prostu wiadomość o wprowadzeniu nowego odkurzacza do oferty przez markę Bosch. Model ten ma cechować się długim czasem pracy oraz wygodną obsługą, a to wszystko dzięki dużej liczbie akcesoriów, które znajdziemy w zestawie i które ułatwią dostęp do wszystkich zakamarków. Producent chwali się, że Unlimited 7 za sprawą mocnego akumulatora, wydajnego silnika i elektroszczotki potrafi „rozpędzić” się do 66 tysięcy obrotów na minutę. To oznacza, że prezentowany model będzie równie skuteczny co odkurzacz tradycyjny, podłączany do gniazdka. Z tą jednak różnicą, że Bosch Unlimited 7 jest bezprzewodowy.

Odkurzacz Bosch Unlimited 7 czyli 66 tys obrotów na minutę!

Nowy odkurzacz pionowy Bosch Unlimited 7

Model ten wyróżnia się bezszczotkowym silnikiem TurboSpin – jest to autorski element i przy okazji rezultat doświadczenia marki Bosch. Firma jest pewna jakości silnika na tyle, że objęła go bezpłatną, dziesięcioletnią gwarancją. Bosch Unlimited 7 został wyposażony również w diody LED, które ułatwiają kontrolę czyszczonych powierzchni. Model ten posiada także tryb auto, który sam dobiera ustawienia tak, by odkurzać powierzchnię skutecznie, a przy okazji nie wykorzystywać zbyt dużej mocy silnika, co przecież przekłada się na dłuższy czas pracy akumulatora.

Odkurzacz Bosch Unlimited 7 czyli 66 tys obrotów na minutę!

Producent chwali się również nową, elastyczną rurą ze zginanym pod kątem dziewięćdziesięciu stopni zawiasem, co ułatwia odkurzanie pod niskimi meblami. Co ciekawe, Unlimited 7 jest wyposażony w funkcję QuickStand. Oznacza to, że model ten posiada samostojącą konstrukcję rury i elektroszczotki. Z kolei jeśli np. na chwilę będziecie musieli przerwać sprzątanie, możecie wykorzystać klips, który utrzyma odkurzacz na przykład z tyłu krzesła.

W zestawie, oprócz Bosch Unlimited 7 znajdziemy między innymi ssawkę do szuflad i klawiatur, długą elastyczną ssawkę czy wąż przedłużający. Cena tego modelu oscyluje w okolicach 1300 zł. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie bosch-home.pl. Zachęcam również do sprawdzenia innych naszych artykułów z kategorii dom.