Ogromna promocja Apple na horyzoncie! Nie chcesz tego przegapić!

Na przełomie ubiegłego miesiąca pojawiły się plotki sugerujące, że Apple planuje wycofać skórzane etui dla linii iPhone 15, a dzisiaj słyszymy, że paski skórzane do Apple Watch mogą również wkrótce zostać wycofane jako część nowej inicjatywy zrównoważonego rozwoju firmy Apple. Szykuje się ogromna promocja na akcesoria do zegarków?

Gigant z Cupertino rezygnuje ze skóry

Mark Gurman z Bloomberga uważa, że Apple “rozpocznie wycofywanie skórzanych pasków do Apple Watch”, co, jak trafnie zauważa, stawia pod znakiem zapytania przyszłość partnerstwa Apple z luksusową marką Hermès. Na potwierdzenie tej tezy Gurman podaje, że w zeszłym miesiącu Apple rozpoczęło oferowanie swoim pracownikom akcesoriów skórzanych Apple Watch Hermès oraz innych pasków skórzanych po drastycznie obniżonych cenach – w niektórych przypadkach nawet do 90% rabatu – co jednoznacznie wskazuje na to, że Apple pozbywa się swoich zapasów.

Gurman przytacza przykład pasków Apple Hermès o wartości detalicznej 850 dolarów – prawdopodobnie jest to model Noir Swift Leather Gourmette (Metal) Double Tour – oferowanych pracownikom za 85 dolarów! Jest to więc ogromna promocja, z której grzech nie skorzystać. Wewnętrzna oferta jest kontynuowana pomimo tego, że wiele pasków Hermès jest oficjalnie niedostępnych.

Apple Watch z opaską Noir Swift Leather Gourmette (Metal) Double Tour. Ogromna promocja Apple wkrótce?

Ogromna promocja Apple wkrótce w sklepach?

Ostatnio pojawiły się plotki sugerujące, że Apple zamierza oferować etui na iPhone 15 wykonane z alternatywnego materiału przypominającego tkaninę, pod nazwą “FineWoven”. Alternatywa dla skóry oparta na tkaninie miałaby mniejszy ślad węglowy niż etui wykonane ze zwyczajnej skóry bydlęcej, co sprawiłoby, że byłoby bardziej przyjazne dla środowiska.

“Dodatkowo wiele innych akcesoriów, w tym wiele pasków Solo Loop w przestarzałych kolorach i stacje ładowania MagSafe, jest również mocno przecenianych, w celu pozbycia się zapasów” – dodał reporter na Twitterze, sugerując, że również te produkty, wkrótce otrzymają przyjazne środowisku alternatywy.

Ogromna promocja Apple na horyzoncie! Paski firmy Hermes trafią do wyprzedaży?

Gurman spekuluje, że zrównoważony rozwój będzie “wielką” częścią wydarzenia Apple zatytułowanego “Wonderlust”, które ma się odbyć 12 września. Wtedy spodziewane jest zaprezentowanie m.in. nowej linii iPhone 15, Apple Watch Series 9 oraz drugiej generacji Apple Watch Ultra.

Czy fakt, że gigant z Cupertino rezygnuje ze skórzanych akcesoriów zwiastuje to, że wkrótce pojawi się ogromna promocja Apple na tego typu gadżety? A może jest to obniżka cen skierowana jedynie do pracowników kalifornijskiej firmy?

