OMBRE TIME FOR BASIC – najnowsza kolekcja polskiej marki odzieżowej

Prostota nie jest zła, a często to w niej właśnie tkwi to “coś”, dlatego też polska marka odzieżowa Ombre postawiła na proste rozwiązania w swojej najnowszej kolekcji OMBRE TIME FOR BASIC. Styl Basic jest nie tylko odpowiedni na każdą okazję, ale również komfortowy i stylowy!

Prostota jest kluczem do ponadczasowej stylizacji

Nowa kolekcja OMBRE TIME FOR BASIC, jak mówi sama nazwa, skupia się na prostą i uniwersalną stylizacją na nadchodzący sen. Nieważne jak ubieramy się na co dzień – czy preferujemy klasyczne i eleganckie stylizacje czy proste i komfortową garderobę. W szafie każdego mężczyzny znajdzie się miejsce na t-shirt, bluzę, zwykłe spodnie i bluzkę.

Najbardziej uniwersalną bazą jeśli chodzi o wybór outfitu jest bezpieczny fason, kolor oraz materiał, który zawsze jest w modzie. Taka właśnie jest nowa kolekcja OMBRE TIME FOR BASIC, która stawia na prostotę i uniwersalność, zachowując przy tym styl i indywidualne podejście do każdego charakteru.

Nowa kolekcja od Ombre – TIME FOR BASIC. Fot. Ombre Nowa kolekcja od Ombre – TIME FOR BASIC. Fot. Ombre

Prosty styl wraca do łask. Czas na OMBRE TIME FOR BASIC

Moda zawsze zatacza koło choć w przypadku uniwersalnych fasonów i ubrań nie musi tego robić, ponieważ taka odzież zawsze jest w modzie. Neutralne kolory i proste fasony są dla siebie stworzone i tworzą tzw. szafę kapsułową (capsule wardrobe), w której wykorzystuje się jak najmniej ubrań do jak największej ilości stylizacji. Styl basic współgra ze wszystkim.

W kolekcji OMBRE TIME FOR BASIC dominuje klasyka, ponadczasowość, minimalistyczne dodatki oraz stonowana kolorystyka. Proste dodatki są idealnym uzupełnieniem każdej męskiej stylizacji, a najważniejszą cechą nowej kolekcji jest już wspomniana ponadczasowość i odporność na regularnie zmieniające się trendy modowe.

Nowa kolekcja od Ombre – TIME FOR BASIC. Fot. Ombre Nowa kolekcja od Ombre – TIME FOR BASIC. Fot. Ombre Nowa kolekcja od Ombre – TIME FOR BASIC. Fot. Ombre

Kolekcja dostępna w sprzedaży online na: www.ombre.pl oraz w salonach stacjonarnych OMBRE.

Źródło: opr. wł./info prasowe