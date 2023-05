OMBRE DENIM COLLECTION 23 – stylowy wiosenny look

Polska marka odzieżowa zaprojektowała nową kolekcję, która skompletuje twój wiosenny look. OMBRE DENIM COLLECTION 23 to prostota, która spotyka się z ponadczasowym stylem denimu. Bądź trendy tej wiosny!

Ponadczasowy jeans zagwarantuje wiosenną stylówkę

Denim od dekad nie wychodzi z mody i nie wygląda na to, aby miało się to zmienić. Jest to materiał, który stylizuje miliony mężczyzn nieprzerwanie od 1873 roku i składnia nowe generacji projektantów do tworzenia idealnych stylizacji i eksperymentowania z modą. Pozwala na zerwanie z nudą, przełamywanie schematów i gwarantuje komfort niezależnie od warunków.

Dlatego też polska marka OMBRE startuje z nową, wiosenną kolekcją, której głównym elementem będzie właśnie denim. Kolekcja OMBRE DENIM COLLECTION 23 to modowe wyzwolenie, która pozwoli uzupełnić ci prawdziwy wiosenny look!

DENIM COLLECTION ’23 Fot. Ombre DENIM COLLECTION ’23 Fot. Ombre DENIM COLLECTION ’23 Fot. Ombre

Komfort i stylowy look to myśl przewodnia kolekcji OMBRE DENIM COLLECTION 23

Kolekcja OMBRE DENIM COLLECTION 23 jest pełna ponadczasowych odcieni indygo, marmurkowych deseni czy głębokich granatów i szarości, które idealnie uzupełniają trendowe fasony spodni, koszul czy katanek. Projektanci OMBRE postawili na wygodę i komfort.

Dzięki kolekcji OMBRE DENIM COLLECTION 23 poczujesz się stylowo i wygodnie, a każda propozycja marki skrojona jest na miarę oczekiwań klientów. Kolekcja jeansów polskiej marki to kilkadziesiąt nowych jeansowych modeli w przeróżnych fasonach i kolorach.

DENIM COLLECTION ’23 Fot. Ombre DENIM COLLECTION ’23 Fot. Ombre Nowa kolekcja OMBRE DENIM COLLECTION 23 Fot. Ombre

Kolekcja dostępna w sprzedaży online na: www.ombre.pl oraz w salonach stacjonarnych.

Źródło: opr. wł./info. prasowe