Opinia o MacBook Air 2020 od iFixit – pochwała dla projektantów

Znany serwis, który zajmuje się oceną skomplikowania naprawy urządzeń wziął “na warsztat” najnowszego ultrabooka Apple. Jaka była opinia o MacBook Air 2020, którą przedstawił iFixit? Zdeycdowanie pozytywna, co może zaskoczyć wiele osób. Eksperci sprawdzili zmiany w stosunku do poprzednika. Rzecz jasna oceniono również stopień trudności naprawy. Czy wymiana podzespołów w MacBooku będzie skomplikowana? Okazuje się, że nie. Dodatkowo serwis sprawdził zmienioną klawiaturę. Czy ta z mechanizmem nożycowym będzie lepsza od dotychczasowo używanej – motylkowej? Wydaje mi się, że chyba każda jest lepsza. Oczywiście by nie było za bardzo kolorowo iFixit miał kilka uwag.

Dostęp do dysku i RAM jest skomplikowany. Są jednak fajne rozwiązania

Kilka dni temu pisałem, że zaktualizowany ultrabook Apple‘a to propozycja godna uwagi. Oczywiście nie jest to najtańszy laptop, ale nie oszukujmy się. Biznesowe modele są drogie, niezależnie od tego, czy ich producentem jest Dell, HP, czy nawet Huawei. Opinia o MacBook Air 2020, którą wydał serwis iFixit jest o wiele lepsza od modeli poprzednich. Czy to oznacza, że dostęp do podzespołów Air’a jest łatwy? Oczywiście nie do końca. Tak czy inaczej, w skali od 1 do 10 uzyskał on “czwórkę”. Niewiele, jednak poprzednik miał gorszą ocenę. Co ocenia iFixit? Przede wszystkim stopień trudności wymiany elementów, które często ulegają awarii.

Opinia o MacBook Air 2020 – co zmieniło się według iFixit?

Przede wszystkim zacznijmy od tego, że nowy Air jest zaledwie pół milimetra grubszy od wcześniejszej wersji. Nowością jest klawiatura, czyli chyba jeden z najważniejszych elementów tego modelu, ponieważ nie oszukujmy się, MacBook Air jest używany głównie do pracy biurowej. Mechanizm nożycowy jest o wiele bardziej “przyjemny” w użytkowaniu niż poprzednia klawiatura motylkowa.

MacBook Air 2018

MacBook Air 2020

Naprawa MacBooka Air 2020 – da się, czy nie?

Czy łatwo wymienić baterię w MacBooku Air? Okazuje się, że tak. Aczkolwiek to nawet w starszych modelach nie było niczym szczególnym. Tak czy inaczej, przewody zostały poprowadzone bardzo wygodnie, co sprawia, że montaż nowego akumulatora nie będzie stanowić dla serwisantów problemu. Nie inaczej jest w przypadku głośników, czy wentylatorów. Ba, nawet porty są modułowe. W praktyce oznacza to, że ich wymiana nie będzie kłopotliwa. Zostając jeszcze na chwilę przy chłodzeniu, nowy MacBook Air 2020 wyposażony jest w trochę większy wentylator co sprawia, że podzespoły takie jak na przykład procesor będą o wiele lepiej chłodzone. Niestety jeśli ktoś chciałby zdecydować się na modernizację pamięci RAM czy dysku SSD nie będzie mógł takiej naprawy wykonać. Są to elementy, które na stałe zostały wlutowane w płytę główną.

Źródło: iFixit.