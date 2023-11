Producenci robią co mogą aby zachęcić nas do zakupu akurat ich sprzętu. Tym razem chodzi o bezprzewodowe słuchawki douszne OPPO Enco Air3i. Jeśli się na nie zdecydujesz, będziesz mógł gratisowo wypić kawkę, jaką tylko chcesz, oczywiście o ile udasz się do Green Caffe Nero na terenie takich miast jak Warszawa, Kraków czy Wrocław. Ot, taki prezent od tej marki.

Mowa o nowych słuchawkach, które kilka dni temu zadebiutowały na naszym rynku – OPPO Enco Air3i, które zostały wycenione na 249 zł. Całkiem rozsądna propozycja. Co ciekawe, promocja dotyczy nie tylko debiutującego modelu, ale również innych – Enco Air3 oraz Enco Air3 Pro. Wystarczy udać się do jednego z salonów Media Markt, kupić słuchawki, a dodatkowo otrzymacie kupon, który można wykorzystać w kawiarni należącej do sieci Green Caffe Nero. Sugeruję się pospieszyć, gdyż akcja promocyjna trwa do 06.12.2023 lub do wyczerpania zapasów. Oczywiście, nie musisz od razu iść do kawiarni. Możesz wykorzystać kupon przez 90 dni od momentu jego rejestracji. Regulamin promocji OPPO znajdziesz klikając w ten link.

Kupił słuchawki OPPO Enco Air3i, dostał kawę. Też chcesz?

Słuchawki douszne za 250 zł. OPPO Enco Air3i to nowa propozycja w tym budżecie

Przyjrzyjmy się bliżej modelowi, który oferuje producent w ramach akcji promocyjnej. Podobno mają zapewnić czas pracy do 35 godzin, a także oferują tryb niskiego opóźnienia, który ma spodobać się np. graczom, chociaż osobiście twierdzę, że żaden fan gier nie korzysta z tego typu słuchawek. Co jeszcze możemy o nich się dowiedzieć? Producent zastosował 13,4-milimetrowe tytanowe przetworniki dynamiczne. Mają oferować nam dobrą jakość dźwięku oraz głębokie brzmienie basów za sprawą specjalnego, generowania dużej ilości powietrza, co przekłada się na silniejszy impuls, który napędza wibracje błony bębenka.

Słuchawki douszne za 250 zł – OPPO Enco Air3i.

OPPO chwali się również, że Enco Air3i są lekkie, ponieważ każda ze słuchawek waży 3,7g. Nie musimy martwić się również o zachlapania, gdyż model ten spełnia normę IPX4. Klienci, którzy zdecydują się na ten model mogą wybrać jeden z dwóch wariantów kolorystycznych etui ładującego. Dostępny jest biały oraz niebieski. Warto dodać, że matowe etui w górnej części jest prawie przezroczyste.

Wiemy również o tym, że słuchawki zostały wyposażone w w system sterowania dotykowego, który pomoże w obsłudze muzyki. Co z baterią? Wspominałem już, że jeśli zastosujemy etui, czas odtwarzania wynosi do 35 godzin. Słuchawki zostały wyposażone w akumulatory, które zapewniają słuchanie muzyki do 5,5 godziny. Etui naładujemy w 2 godzin i 20 minut. Jeśli chodzi o łączność, słuchawki OPPO Enco Air3i wykorzystują Bluetooth 5.3.

Słuchawki douszne za 250 zł – OPPO Enco Air3i.

Kupujesz słuchawki, pijesz kawkę.

Wróćmy jeszcze do kwestii promocji, która rozpoczęła się 16 listopada i ma potrwać do 6 grudnia bieżącego roku. Jeśli kupicie w wybranych salonach sieci Media Markt (podałem szczegóły wyżej – w regulaminie) słuchawki Oppo Enco Air3i, Air3 oraz Air3 Pro, będziecie mogli odebrać kupon na darmową kawę w kawiarnii Green Caffe Nero. Mowa o lokalach mieszczących się na terenie Warszawy, Krakowa oraz Wrocławia.

Kupujesz słuchawki, otrzymujesz kupon, a następnie dzięki aplikacji Green Caffe Nero, którą można pobrać z App Storę oraz Google Play dodajesz kod promocyjny. Efekt? Idziesz do kawiarni i odbierać dowolną kawę. Kupon musisz zarejestrować w aplikacji do 31.01.2024, a na jego wykorzystanie masz 90 dni.