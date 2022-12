Dwa składane smartfony Oppo Find N2 i N2 Flip to nowości, jakie zaprezentowano podczas INNO Day 2022. Co ciekawe, najdroższy wyceniono na 8999 Juanów, co w przeliczeniu na złotówki daje około 5700 zł. Czy to oznacza, że konkurencja ma się czego bać?

Oba te telefony będą dostępne na chińskim rynku. Zainteresowani składanym smartfonem Oppo muszę poczekać, bowiem Find N2 Flip pojawi się na rynku globalnym dopiero od przyszłego roku. Czym cechuje się ten model? Przede wszystkim ma duży ekran na obudowie, dzięki któremu zobaczymy powiadomienia czy zdjęcia. Składany telefon Oppo ma mieć również baterię o pojemności 4300 mAh oraz wydajny układ MediaTek Dimensity 9000+. Podobno producent zamontował zawias, który ma zapewnić prawie niewidoczne załamanie. No właśnie. Prawie.

Oppo Find N2 Flip i N2. Składane smartfony w dobrej cenie

Producent chwali się, że model Find N2 waży 233 g, co sprawia, że jest to najlżejszy składany poziomo smartfon. Dodatkowo, po złożeniu mierzy 14,6 mm, co również można uznać za plus. Zwróćmy jeszcze uwagę na temat zawiasu, bo przecież to on jest najważniejszym elementem w składanych smartfonach.

Podobno, w tym przypadku użyto włókno węglowe oraz stop, który stosowany jest w przemyśle lotniczym. Nie ma jednak szczegółów o jakim stopie mowa. Załamanie na ekranie, które jest przecież największą „bolączką” składanych smartfonów jest o 67% węższe w przypadku nowego smartfona. Producent sugeruje, że wyświetlacz w Find N2 można złożyć do 400 tysięcy razy, a i tak nie ulegnie uszkodzeniu.

Pozostając przy temacie ekranu, mamy do czynienia z wyświetlaczem oferującym częstotliwość odświeżania na poziomie 120 Hz. Wewnętrzny ekran ma przekątną 7,1 cala i jasność szczytową 1550 nitów. Plusem jest zastosowanie folii antyodblaskowej, która poprawia widoczność i zwiększa komfort użytkowania smartfona. Zewnętrzny ekran ma 5,54 cala (sporo) i jasność 1350 nitów. Mowa oczywiście o wyświetlaczach w wersji „złożonej i rozłożonej”, co prezentuje poniższa grafika.

Oppo Find N2 Flip i N2 – podzespoły oraz cena

Producent zdecydował się na układ Snapdragon 8+ Gen 1, a więc jeden z topowych, dostępnych na rynku. Oprócz tego „dostajemy” obsługę 5G, ładowanie 67 W i potrójny aparat z głównym obiektywem 50 MP i matrycą Sony IMX890. Pamięć RAM i miejsce na dane różni się w zależności od wersji. Możemy wybrać np. 8, 12 lub 16 GB RAM oraz 256 lub 512 GB na dane.

Jeśli chodzi o ceny, obecnie przedstawione są w juanach, ponieważ Find N2 Flip jeszcze nie ma w Europie. Tak czy inaczej, wyglądają następująco:

OPPO Find N2: 12 GB + 256 GB – 7999 juanów

Find N2: 16 GB + 12 GB – 8999 juanów

Oppo Find N2 Flip: 8 GB + 256 GB – 5999 juanów

Find N2 Flip: 12 GB + 256 GB – 6399 juanów

Oppo Find N2 Flip: 16 GB + 512 GB – 6999 juanów

Szczegóły na temat nowych smartfonów można znaleźć odwiedzając stronę producenta – OPPO.