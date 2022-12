Dark Web będący ciemną stroną Internetu skrywa naprawdę wiele sekretów i ciekawostek. Możemy także kupić tam wiele nieoczywistych rzeczy, niekoniecznie legalnych i dzisiaj przyjrzymy się co najczęściej jest tam kupowane.

Co możemy znaleźć w Dark Webie

To nie jest tak, że Dark Web to tylko nielegalne treści, pomimo, że w większości takie są. Znajdziemy tam także wiele rzeczy, które nie wydadzą się niektórym zbyt zaskakujące jak chociażby pirackie wersje gier, filmów, seriali itd. Można by rzec, że to taka łagodniejsza odsłona tajemniczej strony Internetu, bo ta „bardziej” szokująca opiera się chociażby na fałszywych paszportach czy zleceniach morderstw. Dostaniemy tam także zakazane substancje jak różnego rodzaju narkotyki.

Oto rzeczy, które najlepiej sprzedają się w Dark Webie. Źródło: Jeuxvideo

Oto rzeczy, które najlepiej sprzedają się w Dark Webie

Pierwsze miejsce w zestawieniu zajmuje samouczek do oszukiwania. Za takie coś musimy zapłacić 7 dolarów. Na drugim miejscu uplasowała się usługa infekowania wskazanej liczby komputerów wybranym przez siebie oprogramowaniem. Natomiast podium zamyka fałszywy paszport. Co ciekawe sporym zainteresowaniem cieszy się polski ze względu na możliwość bezwizowego wjazdu do 182 krajów. Za taką fałszerkę przyjdzie nam zapłacić 3800 dolarów.

Przeczytaj także: Na popularnym serwisie aukcyjnym nie kupisz już tego.

Oto rzeczy, które najlepiej sprzedają się w Dark Webie. Źródło: Jeuxvideo

Jest jeszcze wiele ciekawych popularnych aukcji

W kontekście tych mniej strasznych rzeczy dużą popularnością cieszą się konta do Netflixa oraz innych platform streamingowych. Może zakupić także gotowe loginy i hasła do portali społecznościowych oraz PayPala. Nie zabrakło również możliwości wykupienia obserwujących na Instagramie czy TikToku.

Źródło: Jeuxvideo