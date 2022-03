Informacje tego typu nie napawają optymizmem. Niestety, otyłość dzieci jest coraz większym problemem. Mało tego, eksperci alarmują, że Polska zajmuje 1 miejsce w Europie pod tym względem.

Powodów, przez które pojawiła się otyłość dzieci jest kilka. Oczywiście, głównym z powodów jest przeciętna jakość jedzenia i dostępność do fastfoodów. Chociaż tutaj powoli „coś” się zmienia, bowiem wiele firm, w tym PepsiCo wprowadza bezcukrowe odmiany popularnych napojów. To nie zmienia faktu, że młodzież odżywia się w wielu przypadkach źle, a to powoduje otyłość. Problemem jest również pandemia koronawirusa, która sprawiła, że młodzi ludzie nie uczestniczą w zajęciach z wychowania fizycznego, a większość czasu spędzają przed komputerem czy telewizorem. Nie oszukujmy się, otyłość oraz nadwaga są jednym z poważniejszych stanów chorobowych dzisiejszego świata.

Otyłość dzieci – Polska zajmuje 1 miejsce w Europie

W przeciągu ostatnich kilkunastu lat bardzo mocno zmienił się sposób żywienia, a także trybu życia nastolatków. Duża dostępność do potraw wysokokalorycznych, coraz mniejsza ilość ruchu. Nie ma w młodych ludziach dyscypliny żywieniowej, brak też jest aktywności fizycznej. Narzekamy na brak czasu, a w związku z tym sięgamy po gotowe, przetworzone dania. To sprawia, że pojawia się niebezpieczna otyłość dzieci. Mało tego, młodzież, która cierpi na nadwagę, na problemy nie tylko ze zdrowiem fizycznym, ale również psychicznym1!

Skutków choroby jest wiele. Dzieci, które cierpią na otyłość mają problem z zaburzeniami układu krążenia, wadami postawy oraz cukrzycą. Mało tego, pojawiają się zaburzenia lękowe, depresyjne, niska samoocena, brak akceptacji własnego działa. Według jednego z raportów, uczniowie z nadwagą odnotowują również gorsze wyniki w nauce2.

Co dalej?

Kolejne analizy ekspertów również nie napawają optymizmem. Według badań, 80% młodzieży z otyłością, stanie się również otyłymi dorosłymi. Efekt? Choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca typu drugiego. Może pojawić się wiele innych powikłań takich jak zespół metaboliczny manifestujący się hiperinsulinomią, hiperglikemią, hiperlipemią. Efektem otyłości może być raz piersi, jelita grubego, prostaty, nerki czy pęcherzyka żółciowego3.

Jak walczyć z otyłością?

Jak już wcześniej wspomniałem, dzieci w Polsce tyją najszybciej w Europie4. Na szczęście, coraz więcej placówek oświatowych walczy ze wzrastającą liczbą otyłych uczniów. Odpowiedzią na nadwagę jest regularna aktywność fizyczna oraz właściwe nawyki żywieniowe, które są „wpajane” uczniom już od przedszkola. Do szkół zapraszani są również dietetycy oraz fizjoterapeuci, którzy szkolą młodych ludzi pod tym względem.

„Dzisiaj jest mnóstwo dzieci, które są pozostawione całymi dniami przed telewizorem czy komputerem i w konsekwencji mają problemy z koordynacją wzrokowo-ruchową, z równowagą, ze skakaniem oraz bieganiem. Do tego jest coraz więcej przypadków otyłości wśród najmłodszych, a cukier obecny we wszystkich produktach wzmaga obecny już problem ułomności fizycznej. Dlatego tak istotna jest aktywność fizyczna.” – mówi fizjoterapeutka dziecięca Anna Czekiel.

1 AndersonS.E.,CohenP.,NaumovaE.N.iwsp. Adolescent obesity and risk for subsequent major depressive disorder and anxiety disorder: prospective evidence. Psychosom. Med 2007; 69: 740–747.

2 Mikoś M.,Mikoś M., Mikoś H,Obara-Moszyńska M.,Niedziela M., Nadwaga i otyłość u dzieci i młodzieży, [w:] Nowiny Lekarskie 2010, 79, 5, s. 397–402.

3 Calle E.E., Rodriguez C., Walker-Thurmond K. et al.: Overweight, obesity, and mortality from cancer in a prospectively studied cohort of U.S. adults. N. Engl. J. Med., 2003, 348(17), 1625-1638.

4 Brzęk A., Nadwaga i otyłość jako czynniki ryzyka nieprawidłowości w obrębie postawy ciała u dzieci i młodzieży, 2018, dostęp online: https://www.forumginekologii.pl/artykul/nadwaga-i-otylosc-jako-czynniki-ryzyka-nieprawidlowosci-w-obrebie-postawy-ciala-u-dzieci-i-mlodziezy [data dostępu: 11.02.2022 r.]