Marian Paździoch i Arnold Boczek to kultowe postacie legendarnego serialu “Świat według Kiepskich”. Kreacje stworzone przez zmarłych aktorów znowu pojawiły się w na ekranie. Jak to możliwe? Wszystko dzięki technologii deepfake.

Technologia deepfake w akcji

Ryszarda Kotysa, który wcielił się w rolę Mariana Paździocha oraz Dariusza Gnatowskiego, grającego Arnolda Boczka nie ma już wśród nas. Postacie grane przez tych aktorów na stałe zapisały się w popkulturze naszego kraju. To przecież z nimi Ferdek Kiepski grany przez Andrzeja Grabowskiego w serialu “Świat według Kiepskich” toczył wojenki, wpadał na niebanalne pomysły czy dzielił ubikację na piętrze.

Na platformie Polsat Box Go pojawił się specjalny odcinek popularnego serialu, w którym po raz kolejny “wystąpili” zmarli aktorzy. Nie jest to jednak stary odcinek nagrany przed kilkoma laty, kiedy wyżej wspomnieni aktorzy byli jeszcze z nami. Przy produkcji tego odcinka pomogła najnowsza technologia deepfake.

Paździoch i Boczek znowu na ekranie. Jak to możliwe? Fot. Polsat

Paździoch i Boczek znowu na ekranie

Specjalny odcinek, który pojawił się na platformie Polsat Box Go, rozgrywa się w okresie epidemii, kiedy to Ferdek Kiepski ma zakaz opuszczania mieszkania, który wydała mu jego żona, Halinka. Przesiadywanie w mieszkaniu skłania głównego bohatera sitcomu do refleksji na temat życia pozagrobowego. W retrospekcji pojawia się nie tylko Archanioł Gabriel, ale również dwóch sąsiadów Ferdka oryginalnie granych przez zmarłych już aktorów.

Zmarli aktorzy znowu na ekranie. Jak to możliwe? Źródło: Polsat BOX GO

Okazuje się bowiem, że postacie te zostały stworzone przy wykorzystaniu technologii deepfake, czyli rozwiązania, które jest w stanie wygenerować cyfrowy wizerunek postaci na podstawie odpowiednich algorytmów uczenia maszynowego. Aby uzyskać taki efekt, do sieci neuronowej wprowadza się tysiące obrazów, a sztuczna inteligencja uczy się zachowań postaci oraz mimiki twarzy, dlatego też wszystko wygląda tak naturalnie.

Twarz obu wspomnianych postaci serialu nałożono na ciała innych aktorów, dzięki czemu ponownie mogliśmy zobaczyć je na ekranie.

Źródło: Polsat