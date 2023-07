Tesla ponownie znajduje się w gorącej wodzie z powodu problemów z jakością wykonania swoich pojazdów. W sieci pojawiło się zdjęcie, które sugeruje, że pedał gazu w Tesli ulega uszkodzeniu podczas zwykłej jazdy. To oczywiście wpływa na bezpieczeństwo podczas podróżowania. Czy producent w końcu coś z tym zrobi?

Producentowi elektryków daleko od ideału

Internet wypełniają materiały, które tylko utwierdzają w przekonaniu o niedostatecznej dbałości o szczegóły w produkcji aut. Do tej pory były to głównie problemy z spasowaniem elementów, w tym opisy braku możliwości wejścia do auta z powodu zamarzniętej klamki, które zostały naprawione za pomocą aktualizacji oprogramowania.

Przeczytaj także: Tutaj już nie wjedziesz elektrykiem! Totalny zakaz!

Jednak tym razem problem jest znacznie poważniejszy. Okazuje się, że pedały gazu w niektórych egzemplarzach Tesli pękają podczas normalnej jazdy. Sprawa wyszła na jaw, gdy jeden z użytkowników Reddita opublikował zdjęcie mocno uszkodzonego pedału gazu. W tym przypadku jest to Tesla Model 3 Long Range z 2021 roku. To nie jest jednak odizolowany przypadek, ponieważ już w 2017 roku pojawiały się pierwsze doniesienia o pękających pedałach w Teslach.

Pedał gazu w Tesli pęka w trakcie jazdy. Ogromny problem! Źródło: Reddit

Pedał gazu w Tesli pęka. To zwiększa niebezpieczeństwo na drodze

Odkrycie, że pedał gazu w Tesli pęka oczywiście wzbudza zaniepokojenie wśród posiadaczy aut tego producenta, którzy zwracają uwagę na istniejące wciąż problemy z jakością wykonania. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych producentów samochodów elektrycznych powinien podjąć pilne kroki, aby rozwiązać ten problem. Czy pedał gazu w Tesli w końcu zostanie wykonany z twardszego materiału niż plastik?

Pedał gazu w Tesli pęka w trakcie jazdy. Ogromny problem!

Tesla musi teraz działać szybko i odpowiednio zareagować, aby wyeliminować tę usterkę i zapobiec podobnym incydentom w przyszłości. Niestety, producent ten korzysta z tworzyw sztucznych, co jak widać, nie jest dobrym wyborem w przypadku elementów, na który cały czas oddziałuje siła. Czy to wkrótce ulegnie zmianie i Tesla postawi na bardziej wytrzymałe materiały?

Źródło: Reddit