Pewna osoba zarezerwowała paczkę wartą 20 mln zł w polskiej grze!

World War 3 to gra polskiego studia The Farm 51, która, jak sama nazwa mówi, będzie rozgrywać się podczas trzeciej wojny światowej. Zamknięte beta-testy ruszają dopiero 25 listopada, jednak teraz sprzedano paczkę do gry wartą 5 mln USD!

Paczka w grze World War 3 warta 20 mln złotych!

Producenci gier stosują wiele zabiegów mających na celu zachęcić graczy do zakupu ich gier. Jednym z takich ruchów jest tworzenie specjalnych paczek oferujących unikatową zawartość. Na to właśnie zdecydowało się polskie studio The Farm 51, czyli twórca gry World War 3. Przedstawiciele studia uruchomili sprzedaż specjalnych paczek, wśród których znalazła się Paczka Prezydencka.

Aby zarezerwować Paczkę Prezydencką, należało wpłacić 1000 dolarów. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że wartość paczki to 5 milionów USD, czyli około 20 milionów złotych! Na tę chwilę dopiero złożono rezerwację, dopiero potem skontaktuje się z kupcem w celu zrealizowania umowy.

Co oferuje Paczka Prezydencka?

Płacąc 20 milionów złotych za paczkę do gry, oczekiwalibyśmy czegoś ekstra i można powiedzieć, że tak rzeczywiście jest. Oprócz gry World War 3 gracz dostanie replikę kultowego hełmu ronina i przede wszystkim będzie głównym bohaterem w filmie WW3! Co więcej, może liczyć także na dożywotnią przepustkę bitewną, walutę w grze, skórki, unikalne schematy do broni i wskazanie miasta, które zostanie przeniesione do gry.

To jednak nie wszystko! Osoba, która kupiła grę WW 3 z Paczką Prezydencką, otrzyma także możliwość stworzenia specjalnego operatora, według jego własnych upodobań. Perspektywa zagrania w filmie, jest czymś kuszącym, ale czy warto zapłacić za to 20 milionów złotych? Przynajmniej jeśli nie wyjdzie nam gra aktorska, to będziemy mieli w co grać!