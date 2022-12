Piłeś i jedziesz? Policja zatrzyma Ci samochód. Bezpowrotnie

Tak. Policja zatrzyma Ci samochód i to bezpowrotnie! W końcu przepis, który faktycznie wprowadzi wiele dobrego na drodze. A już na pewno wielu kierowców zastanowi się sto razy zanim wsiądzie „za kółko” będąc pod wpływem alkoholu. Jestem na tak. Sprawdźmy, o co tak naprawdę chodzi i jak to będzie wyglądać.

Pijani kierowcy to bardzo duży problem na drogach. Nie potrafię sobie wytłumaczyć, dlatego ktoś taki siada za kierowcę. Przecież to potencjalny morderca, bo jak inaczej nazwać osobę, która doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że tak naprawdę nie jest świadoma tego, co robi prowadząc samochód. Właśnie dlatego rząd wprowadza zmiany, dzięki którym (być może) wielu kierowców zastanowi się kilka razy zanim wsiądzie „za kółko” będąc pod wpływem alkoholu.

Karol pisał o konfiskacie auta pijanym kierowcom w połowie ubiegłego miesiąca. Prezydent, Andrzej Duda podpisał wczoraj ustawę, dzięki której już za rok, jeśli złapie Cię policja i wykryje, że masz 1,5 promila w organizmie, zatrzyma Twój samochód. Nie ma znaczenia, czy będziesz jechał prosto czy spowodujesz wypadek. „Wydmuchasz” 1,5 promila – tracisz auto. Jest jeszcze druga opcja. Jeśli będziesz miał mniej, bo 0,5 promila, ale spowodujesz wypadek – z automatu żegnasz się z samochodem. Dodatkowo dostaniesz zakaz prowadzenia samochodu na minimum trzy lata. Dobry pomysł?

Podobno ma wyglądać to tak, że gdy funkcjonariusz podczas kontroli wykryje, że prowadzisz pod wpływem, a następnie urządzenie „wskaże” wynik wynoszący 1,5 promila, policja zajmie samochód na tydzień. Następnie sprawa zostaje przekazana do prokuratora, który ma orzec o zabezpieczeniu auta. Finalnie sąd ma zdecydować o przejęciu pojazdu przez Skarb Państwa. Chyba nie warto wsiadać „za kółko” po alkoholu, prawda? Ustawa jest dostępna na stronie Sejmu.

Prowadziłeś cudze auto po alkoholu. Zostanie przekazane do Skarbu Państwa?

Wiele osób zastanawia się, co stanie się z samochodem, który nie jest własnością pijanego kierowcy? W tym przypadku na szczęście do konfiskaty nie dojdzie. A może jednak powinno? Przykładowo, pijany kierowca jedzie autem, które jest w leasingu. Samochód przechodzi do Skarbu Państwa, a taki nieodpowiedzialny człowiek zostaje z ratami do spłacenia. Wydaje mi się, że taka osoba sto razy zastanowiłaby się czy faktycznie warto prowadzić samochód po alkoholu.