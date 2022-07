Piotr Zieliński po latach spekulacji może zmienić klub. O usługi Polaka mocno zabiega West Ham United, którego barwy od kilku sezonów reprezentuje Łukasz Fabiański. Czy polski pomocnik w końcu trafi do Premier League?

Piotr Zieliński trafi do Premier League?

O transferze Zielińskiego z Napoli mówi się już od kilku lat. Polak przez sześć ostatnich lat reprezentuje klub z Neapolu, jednak co okienko transferowe pojawiają się informacje, że może on wkrótce opuścić włoski klub. Nie raz pisało się o tym, że Piotr Zieliński trafi do Premier League, a w poprzednich latach mocno interesował się nim Liverpool. Z tego transferu nic nie wyszło, jednak w tym roku przeprowadzka do Anglii może stać się rzeczywistością.

Piotr Zieliński coraz bliżej Premier League! Klub podbija ofertę za Polaka!

Piotr Zieliński znalazł się na celowniku West Ham United, którego bramki od kilku lat broni Łukasz Fabiański. Klub grający na co dzień w Premier League zdaje się mocno zabiegać o usługi piłkarza i naciska na transfer. Jak podaje włoski dziennikarz, Marco Giordano, włoski klub wycenił Polaka na 38-40 milionów euro.

Dwa razy większe zarobki w londyńskim klubie przekonają Polaka?

West Ham United mocno zabiega o usługi polskiego zawodnika. Kością niezgody miały być zarobki, jakie Piotr Zieliński otrzymywałby w klubie z Londynu. Ostatnie raporty mówią, jednak że West Ham United wysłał nową propozycję, która miała się spodobać polskiemu pomocnikowi. W Napoli zarabia on 3,5 mln euro rocznie, co sprawia, że jest najlepiej opłacalnym zawodnikiem w drużynie.

Zdaniem Giordano, angielski klub ma oferować Polakowi zdecydowanie lepsze warunki finansowe – miałby on zarabiać sześć milionów euro netto. Ponownie stałby się on najlepiej opłacalnym piłkarzem w swojej drużynie. Rzekomo rozmowy pomiędzy zawodnikiem a klubem zmierzają w bardzo dobrym kierunku. Władze londyńskiej drużyny zdają się bardzo mocno wierzyć w Polaka i są zdeterminowani, by go pozyskać.

+++Aggiornamento Zielinski+++ Nelle ultime ore il @WestHam ha rilanciato sull'ingaggio, lavorando sulla soglia psicologica dei 6 milioni circa a stagione. Per convincere il Napoli servono 38-40 milioni (bonus compresi). Nelle prossime ore nuovi contatti@calciomercatoit — Marco Giordano (@MarcoGiordano6) July 26, 2022

Źródło: Twitter @Marco Giordano