Fajna promocja, jeśli planujesz kupić laptopa do pracy. Do wybranych modeli, marka MSI dołącza pakiet Microsoft 365 Personal. Mało tego, dostaniesz również rok gwarancji ekstra. Myślę, że warto, bo taki pakiet według producenta kosztuje około 800 złotych.

Sprawa wygląda tak. Od dziś do 2 lipca kupując wybrany model laptopa marki MSI, możesz otrzymać Microsoft 365 Personal oraz rok gwarancji ekstra. Mowa o notebookach z serii takich jak Modern, Summit, Prestige, a także Creator. Szczegóły na temat tej akcji znajdziecie tutaj. Promocyjne komputery to naprawdę solidny sprzęt. Chodzi zarówno o modele np. z procesorem Intel Core i7, topowymi kartami graficznymi ale także konfiguracjami, które sprawdzą się podczas pracy biurowej. Z resztą, odwiedzicie stronę, którą podlinkowałem wyżej to sami zobaczycie jakie konkretnie modele są objęte promocją.

Planujesz kupić laptopa? Z MSI dostaniesz Microsoft 365!

W sumie, dawno nie testowałem sprzętu marki MSI. Mam na myśli ich laptopy dla graczy. Tak czy inaczej, miło wspominam i dotychczas testowane modele cechowały się dobrą jakością wykonania. O wydajności nie ma co mówić – topowe podzespoły sprawiają, że każdy sprzęt będzie mega wydajny, niezależnie od tego, kto będzie producentem takiego laptopa. Tak czy inaczej, jeśli jest okazja na zgarnięcie dodatkowych fajnych “gadżetów”, myślę, że warto spróbować. Tym bardziej, że sprawa jest bardzo prosta. Wystarczy kupić jeden z modeli, który producent objął promocją, a następnie zarejestrować paragon lub fakturę na wyżej podlinkowanej stronie do 16 lipca bieżącego roku. Efekt? Dodatkowy rok gwarancji oraz pakiet Microsoft 365 Personal. Według mnie rozsądny “deal”.